29回目のオールトヨタフェストが開催

アメリカにおけるトヨタ愛は想像以上に深い。その熱さは日本を上回ると感じる時もある。オーナーミーティングも全米各地で開催されているが、その頂点に立つのが毎年6月に開催される『オールトヨタフェスト』だ。

【画像】JDM中心に約600台！第29回オールトヨタフェストに集結した気合いのトヨタ車たち 全15枚

こちらはTORC（トヨタ・オーナーズ・アンド・レストアーズ・クラブ）というトヨタ車のオーナーズクラブが主催している今年で29回目となるイベントで、6月28日に米国ロングビーチ・マリーナグリーンパークで開催された。



6月28日に米国ロングビーチで開催された『第29回オールトヨタフェスト』。 Kit Fung@JCCS

こちらは世界で唯一『米国トヨタ公認』となり、今年もスポンサーブースでの展示車両など含めて、JDM（ジャパニーズ・ドメスティック・マーケット）人気の最中、約600台の気合入りまくりのトヨタ車が集合した。

オールトヨタフェストとはどんなイベント？

では『オールトヨタフェスト』とはどんなイベントなのか？ 今年の出展車両などについて、主宰するTORC役員でもあるテリー&コウジ山口夫妻に聞いた。

「オールトヨタフェストは、TORC（トルク）が1995年に設立されたことに始まります。1996年の第1回に集まったトヨタ車は25台でしたが、わずか数年で300台以上となり、2017年からは駐車場に余裕がある、現在のロングビーチ市にあるマリナグリーンパークに場所を移して開催されています。



『第29回オールトヨタフェスト』のスタッフ集合写真。 Kit Fung@JCCS

今年は初代セリカの20台を始め、MR2の32台、ランドクルーザーの21台、1990年代カローラの11台、AE86の10台、カムリの22台、スープラの55台、タコマの16台、サイオンの20台、タンドラの6台などが参加しています。

参加車両をモデル別に分けて展示していることが特徴で、イメージとしてはクルマの博物館や動物園？ のような感覚で、見る人に楽しんでもらえる展示を心がけています」

JDMなトヨタ車の魅力とは？

―TORCには、どんな方々が所属されているのでしょうか？

「2通りに分かれます。まずは、日本に駐留していた米兵さんや仕事で日本に居たメンバーです。それにフィリピンなど日本車が輸出された国に居た方はアメリカにないトヨタ車を愛し、人と違う変わったトヨタ車を所有する人も多いです。



会場には様々なトヨタ車が集結。こうしたカスタムも楽しんでいる。 Kit Fung@JCCS

一方、根っからのアメリカ人は、トヨタがアメリカで成功を収めて来たその時々のクルマが好きで、若き日の思い出のトヨタ車を所有している方もいます。ほとんどのメンバーが1990年代、またはそれよりもっと前からクルマ遊びを楽しんでいます。

その時はまだ今のようなJDMブームも起こっていませんので、状態の良い個体を割と簡単に手に入れることができました」

―山口夫妻にとって、トヨタ車の魅力とはどんなところにありますか？

「私（コウジ）は初めてのクルマが初代セリカで、そこからクルマへの興味がでました。子供の時から抱いていたアメリカに住みたいという夢に加えて、セリカでアメリカのフリーウェイを走りたいと思うことが加わり、このセリカの輪が私たちのアメリカでの友達の輪を大きくしてくれました。

友達の輪は最後には米国トヨタ本社にも届き、トーランスに本社があった時は私たちは部外者ですが、まるで我が家の様に気軽に敷居をまたぎ、トヨタの空気を沢山吸ってきました。トヨタ車は私たちをアメリカに連れて来てました。品があって、カッコ良い。人に自慢できるクルマです」

第29回オールトヨタフェスト、注目の5台を紹介

ここからは参加車の中から、注目の5台を紹介しよう。まずはトヨタフェストで最高位となる『ベスト・オブ・ショウ』を獲得した1966年式トヨタ・スタウトから。

トヨタ・スタウトは、戦後間もない1945年12月に開発が着手されたトヨタ初の小型商用車『トヨペット・トラックSB型』（1947〜1952年）をルーツとする。1959年に『スタウト』に名称変更された。



1966年式トヨタ・スタウト Kit Fung@JCCS

こちらのスタウトは1966年式で、ボディはもちろんエンジンのバルブカバーにまで再現された『風化調＝パティーナ』ペイントが目を引く。100％トヨタ製パーツで完璧なカスタムが行われており、エンジンはレクサス製3UZ-FE型V8を搭載。

さらに、トランスミッション、サスペンション部品、4輪ディスクブレーキも別のレクサスから、電動パワーステアリングシステムはトヨタ・プリウスから見事に組み込まれている。

数年にわたって施されたカスタムは、第29回トヨタフェストの『ベスト・オブ・ショー』という称号にふさわしい圧巻の完成度を誇る。

1989年式トヨタ・ピックアップ

オーナーは1989年にこちらを新車で購入したが、1990年に手放した。叶うことならもう一度乗りたいと長年考えていたところ、27年後の2017年夏、息子さんがとある駐車場で『間違いなくあのトラックだ』と思えるクルマを発見。『買い戻したい』というメモを残したが返事はなかった。

数年後、車両のVINナンバーを入手し、カリフォルニア州プレサビルに住む方が所有していることがわかった。そこでオーナーと連絡を取り合い、さらに数年のやり取りを経てついに2024年3月、約1000マイルの旅を経てオーナーのもとにやってきたわけだ。



1989年式トヨタ・ピックアップ Kit Fung@JCCS

現在は当時の姿を忠実に再現するべくレストアされ、今回初めてのトヨタフェストに展示された。その結果、トラック部門の最高賞を獲得している。

1992年式トヨタ・セラSLSS

セラは日本では6年弱（1990年3月〜1996年1月）で約1万6000台販売という今ひとつの人気だったが、発売から30年を過ぎ、JDMの世界ではそのユニークなスタイリングと個性的な装備や操作感で人気を博している。

今年のトヨタフェストに展示されたセラは『SLSS』（スーパー・ライブ・サウンド・システム）仕様で、SLSSとは富士通テン（当時）とトヨタ自動車が共同開発したサウンドシステムのこと。



1992年式トヨタ・セラSLSS Kit Fung@JCCS

標準の4スピーカーに対して10スピーカー＋DSP機能を搭載するなど、当時はカーオーディオ界のマイルストーンとして非常に高く評価された。こちらの車両はカスタム製作された前バンパー＋フェンダーをはじめ、高機能で個性的なパーツが組み込まれている。

1977年式トヨタ・セリカリフトバック

1970年12月に日本で発売された初代セリカは、すぐに米国への輸出を開始。トヨタのイメージを劇的に変えるスポーティなスタイルと走りによって、セリカとスープラは米国で圧倒的人気を獲得し続けてきた。

今回は初代だけで20台が出展されており、この非常に美しいセリカリフトバックは、コウジ山口氏の所有。20代前半で渡米して以降は実家に置いたままにしていたが、2010年に米国に送って入念なレストアを施し現在に至る。



1977年式トヨタ・セリカリフトバック Kit Fung@JCCS

こだわりのカスタムは多々あるが、注目は高品質JDMブランドとして知られるテインがワンオフで製作した車高調（コイルオーバー）だ。

1999年式トヨタ・センチュリー（GZG50）

近年、2017年発売の2代目センチュリーが『25年ルール』解禁によってアメリカへの輸入がはじまり、究極のJDMとして注目を集めている。こちらのセンチュリーは1999年式で、オーナーはまだ入手したばかりでほぼ純正状態だ。

ポイントは『瑞雲』（ディマーブルーマイカメタリック）と呼ばれる、やや珍しいボディカラーであること。1997年から販売終了の2017年までの20年間で、わずか581台の生産。気品を感じさせる淡く上品なブルーマイカが、独特の存在感を放っている。



1999年式トヨタ・センチュリー（GZG50） Kit Fung@JCCS