〈「ようやく妻が死んでくれた」3ヶ月意識不明のまま、58歳で急逝…68歳の年金暮らしの男性が明かす、妻が亡くなった日〉から続く

68歳の老後の一人暮らしの様子を公開しているYouTubeチャンネル「年金一人暮らしのぺこりーの」のぺこりーのさん。

チャンネルを開設して初めて投稿した「ようやく妻が死んでくれた」というタイトルの動画は876万回（2025年7月時点）も再生。それ以降、年金の支給額や収入を公開したり、1日の暮らしを赤裸々に発信している。妻を亡くしてから4年間は立ち直れなかった彼はどのように回復していき、老後の生活を楽しむようになったのだろうか。（全2回の2回目／最初から読む）



ぺこりーのさん 写真＝山元茂樹 ／文藝春秋

◆◆◆

妻との思い出を忘れたくなかったため、ブログを始めた

――気力が戻って始めたのがブログだったんですね。

ぺこりーの 妻との思い出を忘れたくなかったので過去の思い出をトレースする場所を作ろうと思いました。なにもしていなかった時期は「あれをやってあげられなかった」「どうしてこれをしなかったんだろう」と後悔ばかりが頭に浮かんだんですよね。だからブログを書く時には「いい思い出もあったじゃん」と思いながら楽しかった記憶をつづっていました。

――ブログを書くことによる変化はありましたか。

ぺこりーの 記憶力が落ちているので思い出せないこともあったんですよ。でも書いていく内に少しずつ記憶が戻ってきましたし、考えも整理されていきました。

――ブログには凝った料理を作り始めたことも書いていましたね。

ぺこりーの 本格的なラーメンやカレーを作るようになったんです。インスタグラムに記録を残しているんですけど、見返すとビックリします。「これ本当に自分が作ったのかな」って（笑）。体力は落ちたけど「やっぱりクリエイティブなことは好きなんだな」とつくづく思いました。2年間くらい毎日のように更新していましたね。

――それからYouTubeに初めて「ようやく妻が死んでくれた」というタイトルの動画を上げたんですね。

ぺこりーの その動画はもともとはブログに書いた記事なんですよ。テストで投稿しただけだったんですが、「深く刺さりました」というコメントを多くいただきました。うれしかったですね。

それからもブログの文章をベースに映像と組み合わせた動画を投稿しました。ただ、思うように登録者数が増えなかったんです。1年くらい経った頃に家での料理や日常生活の映像とテロップを一緒に流すようになり、ようやく軌道に乗りました。動画を伸ばせる時期に「もっと丁寧にやっておけばよかったな」と反省しています。

老後の暮らしに「友達はいらない」

――動画では老後の暮らしに「友達はいらない」とおっしゃっていますよね。

ぺこりーの それに対して批判のコメントをよくいただきます。「友達がいないと身体が動かなくなった時にどうするんですか？」と書かれたこともあります。でも、さすがに友達に介護してもらうわけにはいきませんよね。

友達との濃厚な時間は現役時代に堪能しました。仕事では選べない人間関係もありますし、上司とのつきあいもあります。グダグダとやってきましたが、そんな時間はもう終わったんですよ。

老後は孤独を楽しむ時間だと思うんです。どうしても誰かと飲みたい時には近所のスナックに行けばいいですよね（笑）。誰かしら相手はしてくれます。

――一人暮らしではどういうことを楽しんでいるんですか。

ぺこりーの 最近たまたま自動車を購入したんですよ。Yahoo!オークションでプジョーの車に入札したら落札になってしまって。そうなると思っていなかったので、とても焦りました。近所の駐車場を探して、それから近場だったので車を引き取りに行って……。ディーラーに点検してもらったら修理代が70万円もしたんですよ。

「買うんじゃなかった」と思いつつ乗ってみるとオープンカーなので気持ちいいんですよね。この間、千葉の海岸沿いを走ったら最高で。「また、楽しみがひとつ増えたな」と思いました。

――いろんなことに対しての好奇心が強いんですね。

ぺこりーの そうですね。気になることは絶対にやっていますね。アニメが好きなので、この前「呪術廻戦」の脱出ゲームにもひとりで行ってきました。若い女性ばかりで気まずかったです（笑）。ただ、みんなが優しかったので楽しい時間を過ごせました。

「老後のお金」について伝えるためにYouTubeを続ける

――動画の投稿を始めて3年になります。飽きることはありませんか。

ぺこりーの 動画の投稿を仕事にしてしまっていますからね。仕事なので多少の大変さはありますが、それくらいは我慢しないといけないと思っています。昼間からお酒を飲めますし、それがコンテンツにもなります（笑）。

――クライアントからの依頼は受けていないんですね。

ぺこりーの YouTubeを編集する時間がなくなるんですよ。最近はコンサルの依頼は断るようにしています。おもしろそうな依頼もあるので「もったいないな」と悩むんですが、楽しい老後生活を守るにはYouTuberを続けるしかないんですよね（笑）。クライアントがいると夕方まで働かないといけないですから。

年金は月に約12万円、これだけでは苦しい

――年金の金額も赤裸々に公開されています。

ぺこりーの 「なんのためにやってるんですか？」とよく聞かれますが、「お金儲けのためですよ」と即答しています。年金ではまかなえないお金をYouTubeで稼いでいるんです。視聴者に「老後の足りない収入をどうやって稼ぎますか？」と問いかけることをテーマにしています。

ぼーっとしてても長生きしますが、年金でもらえる金額って実は少ないんですよ。私は約12万円もらっていますが、これだけで生活するのは苦しいですよね。

現役時代に貯金をするか老後に稼ぐか。どちらか選ばないといけません。でも、貯金はそんなに貯められないです。何歳まで生きるかわからないのでどういう風に切り崩せばいいのかもわからない。それなら少しでも収入を得る方法を考えた方がいいと思うんですよね。

――なるほど。

ぺこりーの 若い人たちにも「小さな財布をいくつも持っておいた方がいいよ」と伝えたいんです。絵が上手だったり、アニメが好きだったり、ゲームばかりしていたり……。「こんなことお金にならないよね」と思っていることも意識すれば少しずつお金に換えていけます。そういうものを大切にしてほしいですよね。

「社会に必要とされているんだな」とうれしくなる

――色々な反応もあると思いますが、動画の活動はいかがですか。

ぺこりーの すごく楽しいです。YouTubeなので色々なコメントを書かれますが、動画をしっかり見て、素晴らしいことを書いてくれる方も多いんですよ。そういうのを見ていると「社会に必要とされているんだな」とうれしくなります。私が書いたり、動画で発信したりすることで救われる人がいる。これって他の人も同じだと思います。もし誰かが高齢者になってもその人を必要とする人はたくさんいるはずです。こういうことを伝えていきたいですね。

――今後やっていきたいことはありますか。

ぺこりーの 本は出版できたのでそれを映像化してもらえたら最高ですよね。その日が来るまで活動を続けていきたいです。

（中 たんぺい）