【これだけはやるな】LINEで絶対にやってはいけないNG行動 | LINE専門家ひらい先生が解説
最新動画『【これだけはやるな】LINEで絶対にやってはいけないNG行動』で、LINE講師・ひらい先生が、60代以上の世代に向けてLINEの基本操作をわかりやすく解説した。動画では「本当は友達に送るはずだったLINE、これを上司に送ってしまった」という失敗例を再現しつつ、焦ってやってしまいがちな“NG行動”に警鐘を鳴らす内容となっている。
ひらい先生は「いや、それはまずいっすよね。間違えて送っちゃうこと、確かにありますよね」と、誰しもが一度は経験しがちな誤送信の失敗を親しみやすく語り、続けて「絶対にやってはいけないこと、これがあるんですよ」と強調。誤送信に気付いた人が慌てて“削除”を選択してしまう場面を実際のLINE画面で実演し、「削除しても、相手の画面では実は消えていない」と重要なLINE仕様を解説した。
「削除というね、罠です。もう罠」と強い口調で注意喚起。「本当は、この送信取消しということをね、やらないといけないんですよ」と、正しい対策として“送信取消し”機能の使用を推奨した。さらに「送信取消しを押さないと、実は相手の画面で消えたことにならない」と、機能の違いを丁寧に説明。送信取消しなら相手の画面からも消えるものの「送信取消しましたという記録は残る」「LINEの使用上もうしょうがないということなんですよね」と仕様面での割り切りもアドバイスした。
また、「送信取消しは24時間以内しかできない」として、時間制限があることにも触れ、「削除はいつでもできるんですけど、送信取消しは24時間以内に必ずやらないといけない」としっかり注意点を加えた。写真についても「長押しすると送信取り消しボタンが出てくる」と説明し、操作方法に不安がある人のため「分かりやすい資料を作成してお渡ししています」と公式LINEへの登録も呼びかけている。
動画の締めくくりでは、「もし相手に間違ってメッセージを送ってしまった場合、この時は必ず送信取消しをするようにしてください。削除したとしても絶対に相手の画面から消えることはないんですよ」と繰り返し強調。「この動画が役に立ったよ、面白かったよという方はぜひ、いいねボタン、そしてチャンネル登録していただけると励みになります」と視聴者へのメッセージで締めた。
