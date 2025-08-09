バレー元日本代表・大友愛さん、サウナ満喫の“サ活ショット”公開「愛さん綺麗」「美しい！」「ロウリュもあって本格的だ」
バレーボール女子元日本代表の大友愛さん（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ×ショーパンのサウナ着姿での“サ活ショット”を公開した。
【写真】「愛さん綺麗」「ロウリュもあって本格的だ」サウナを満喫する大友愛さん
大友さんは、サウナストーンが設置されたサウナ室でリラックス。ひと足早く新オープンのサウナ施設を訪れたようで「プライベートサウナできるょ」「Openは8/21予定」「#つくば」とつづった。
コメント欄には「可愛い」「愛さん綺麗 スッキリしました？」「美しい！」「ロウリュもあって本格的だ」「え〜絶対に行ってみたいです」など、さまざまな声が寄せられている。
大友さんは2012年ロンドン五輪で銅メダルを獲得。13年に柔道家の秋本啓之氏（39）と再婚し、4児の母となった。長女は、バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に入団した秋本美空（18）。
【写真】「愛さん綺麗」「ロウリュもあって本格的だ」サウナを満喫する大友愛さん
大友さんは、サウナストーンが設置されたサウナ室でリラックス。ひと足早く新オープンのサウナ施設を訪れたようで「プライベートサウナできるょ」「Openは8/21予定」「#つくば」とつづった。
コメント欄には「可愛い」「愛さん綺麗 スッキリしました？」「美しい！」「ロウリュもあって本格的だ」「え〜絶対に行ってみたいです」など、さまざまな声が寄せられている。
大友さんは2012年ロンドン五輪で銅メダルを獲得。13年に柔道家の秋本啓之氏（39）と再婚し、4児の母となった。長女は、バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に入団した秋本美空（18）。