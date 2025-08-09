50代以下の男性が選ぶ「理想の顔」芸能人ランキング 3位福山雅治、2位阿部寛…1位は「歳をとってもかっこいい」「ニヒルな笑い」の俳優
みなさんは、「自分がこんな顔だったらなぁ…」と思ったことはありませんか。全国の50代以下の男性300人に「理想の顔だと思う男性芸能人」について尋ねたアンケートによると、木村拓哉さんが第1位に選ばれました。
【写真】50代の男性が選んだ…「理想の顔だと思う男性芸能人」ランキング
この調査は、2025年6月にインターネット上で実施されたもので、美容医療を提供するHAABクリニックと、株式会社NEXERが共同で実施しました。上位の結果は以下の通りです。
【1位】木村拓哉（48票）
いつまでもかっこいいから。（20代）
パーツが整っている。（40代）
ほぼすべての女性に好まれている顔だから。（40代）
若いころから整った顔で、年を重ねても整ったままでいるので。（40代）
やっぱり歳をとってもかっこいいです。ニヒルな笑いもよい。（50代）
若い頃もかっこよかったが 50代の現在は色気があり一層ひきたつ。（50代）
年齢を重ねても変わらぬ魅力と存在感、どんなスタイルでも似合う端正な顔立ちは、多くの男性の憧れの的です。
【2位】阿部寛（28票）
顔が濃いから。（20代）
唯一無二の感じがあるので。（30代）
ほりが深く男らしい顔立ちだから。（40代）
格好良さの中にもユーモアもあるので。（40代）
目鼻立ちがはっきりしていて良い。（50代）
彫りが深くて、外国人のようなカッコよさがあるから。（50代）
圧倒的な存在感と渋さが魅力で、男らしさを象徴する顔立ちは多くの男性にとって理想的。モデル出身ならではの整った顔と高身長、そして渋みが支持を集めています。
【3位】福山雅治（26票）
年齢を重ねても格好良い人は、本当にイケメンだと思うから。（30代）
年を取ってもカッコいいから。（30代）
整っていて魅力的です。（40代）
整った顔で格好いいと思うから。（40代）
50歳を超えても衰えないかっこよさがすごい。（40代）
顔面のパーツの均整がとれている。（50代）
「清潔感がある」「かっこいいし優しそう」といった理由から、多くの男性が憧れの顔として挙げています。
【4位】竹野内豊（23票）
理想的な親父像。（20代）
ひげが似合ってるから。（30代）
精悍な顔つきだから。（40代）
50歳を過ぎてもかっこいい顔だから。（40代）
かっこいいし男の色気があるから。（50代）
落ち着きのある渋いルックスと低くて心地よい声が魅力で、「大人の色気がある」「年齢を重ねてもかっこいい」といった声が多数寄せられました。
【5位】反町隆史（16票）
ドラマでよく見たから。（30代）
かっこ良く、ワイルドなため。（30代）
年を重ねてもかっこいいから。（40代）
イケメン､整っている。（50代）
男くささが出ている。（50代）
「男らしいルックス」「ワイルドでかっこいい」といった声が多く、憧れの存在として根強い人気を誇っています。
【6位】平野紫耀（10票）
クールな感じも小動物感も引き出せる程、ハイスペックだと思ったから。（10代）
第一印象が優しそうに感じて、笑った顔とかには可愛さもあるから。（10代）
中性的で男の自分から見ても綺麗で整った顔立ちをしていると思います。（50代）
【7位】ディーン・フジオカ（9票）
かっこいいから。（30代）
イケメン過ぎる、あの顔で 1 日だけでもいいので街を歩いてみたい。（50代）
堀が深いし、爽やかだから。（50代）
【8位（同率）】真田広之（8票）
凄く男らしい顔なので。（30代）
野性味のあるキリッとした端正な顔が羨ましい。（50代）
【8位（同率）】小栗旬（8票）
男の自分が見てもカッコいいと思うため。（20代）
かっこよくてかつ親しみやすさを感じるから。（30代）
【第8位（同率）】吉沢亮（8票）
とても顔立ちが整っていてかっこいいと思うから。（20代）
顔が整っているし、きれいな感じの顔なので。（40代）
【出典】
▽HAABクリニック