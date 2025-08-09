盛りレベルで選ぶ！ラッシュファイターの新作マスカラが新登場♡

「今日はどんな目元にしよう？」その日の気分や予定で変えたくなるアイメイク。そんな願いを叶える新作マスカラが、「ラッシュファイター」から登場です。特徴は、3つの“盛りレベル”で選べる展開と、それぞれの仕上がりを象徴する個性的なキャラクターたち。ナチュラルからインパクト重視まで、まつ毛の仕上がりを自由にカスタムできるから、理想の“盛り”がきっと見つかります♡

選べる3タイプの“盛り”マスカラ

価格：1,430円（税込）

「ラッシュファイター カールアッパーマスカラ」は、好みに合わせて選べる3タイプ展開。

【Lv15】自まつ毛が伸びたような“あざと盛り”仕上げの「キュン」タイプ。

【Lv50】ナチュラルでしっかり目ヂカラが叶う「アイ」タイプ。

【Lv75】長さもボリュームもマックスに引き出す「ボム」タイプ。

それぞれに個性が光るキャラクター設定がされており、パケ買い欲も刺激されます♡

魅力の秘密はこだわりのコーム構造



それぞれのマスカラには、盛りレベルに合わせた独自コームが採用されています。「キュン」は繊細なWスマートコームでちゅるんとしたツヤ感を演出。

「アイ」は3Dスーパーコームで自然なカール＆セパレートを実現。

「ボム」は密集毛の3Dハイパーコームと2種のファイバーで、まつ毛のボリュームアップを叶えてくれます。

どれもカールキープ力に優れており、長時間まつ毛が下がりにくいのも嬉しいポイントです。

なりたい目元で選ぶのが新常識♡



ラッシュファイターの3種類は、それぞれが明確な仕上がりイメージを持っているのが魅力。

「今日はナチュラル」「明日はしっかり盛りたい」そんな日々の気分に寄り添って、あなたのまつ毛を自由自在に演出できます。

アイメイクをもっと楽しく、もっと自分らしく。選ぶ時間さえもワクワクするマスカラです。

毎日がもっと楽しくなる1本を



その日の気分にぴったりの1本を選べる「ラッシュファイター」は、メイク好きさんにこそ使ってほしい新感覚マスカラ。

理想のまつ毛を叶えてくれるだけでなく、毎日のメイクタイムをより楽しく、より自分らしく演出してくれます♡

パケの可愛さ、仕上がりの実力、どれをとっても満足度◎。あなたも“自分だけの盛りレベル”を見つけて、まつ毛から気分を上げてみませんか？