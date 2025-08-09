【2025年8月】100万円を1年、定期預金に預けるならどの銀行がいい？おすすめの定期預金
三菱UFJ銀行が1年ものの定期預金金利を1.00％に引き上げてきました。期間限定ではありますが、メガバンクが金利を5倍近く上げたとあって、早速、新聞やネットニュースに取り上げられています。
他行でも金利優遇キャンペーンが次々打ち出されており、今、銀行間の顧客獲得競争は激しさを増しています。今月どの銀行に100万円を預けるのがおトクか、All Aboutのマネー編集部が調査した結果をご紹介します（金利は2025年8月4日時点）。
【画像】2025年8月におすすめする定期預金
ネット銀行は店舗がなく、対面相談ができないから不安という方でも、実店舗を持つ銀行のインターネット支店ならトライしやすいのではないでしょうか。
▼UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「はたらくサイフ（普通預金）リリース記念 Anniversary定期預金キャンペーン」を利用すると、1年ものが年1.35％になる。預入金額は1円以上100万円以下。募集総額100億円に達した段階で終了。以下2つの要件を満たすと、「Anniversary定期預金」を作成できる。
・要件1：2025年6月18日〜9月30日にUI銀行で新規口座を開設すること。
・要件2：開設した新規口座を「はたらくサイフ（普通預金）」に切替済みであること。
「はたらくサイフ」は、毎月の給与を受け取ることで、金利上乗せや利用者限定クーポンなどの特典が利用できる普通預金口座。
▼∋杏UFJ銀行
・商品名：スーパー定期
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円以下
※「エムット誕生記念 円定期預金特別金利キャンペーン」が適用された金利。申し込みはインターネットバンキングのみで、1人1回かつ最大で100万円まで。達成条件´△鯔たした場合に預け入れが可能となる。
．ャンペーンエントリー：エントリー期間は2025年9月24日22時まで。
◆1年もの円定期預金」に10万円以上100万円以下の預け入れ：預入期間は2025年8月19日〜10月9日まで。
エントリー状況が総枠1兆円に達した場合など、予告なくキャンペーンが終了することあり。
▼auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％（通常金利年0.40％＋特別金利0.45％＋現金特典0.15％）
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「夏の1年もの特別金利＋円預金増やすと優遇キャンペーン」が適用されたケース。対象期間：2025年6月4日〜8月31日。
【特典1】特別金利
1年もの円定期預金に預け入れた場合、通常金利年0.40％に年0.45％の金利が上乗せされて年0.85％が適用される。
【特典2】現金特典
特典1に預け入れた金額のうち、増やした円預金額に対して、特典1の特別金利に加えて年0.15％で1年間運用した際の利息相当額の現金がプレゼントされる。増加額には、キャンペーン中に増加した円普通預金の残高も含まれる。現金入金は2026年9月下旬の予定。
▼す畧邏箙圈．札襯佞Δ匹鷸拇
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。
▼ヂ舅促優スト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.90％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
▼SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金100（インターネット限定）
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上（1円単位）
▼Дリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。
▼┛ι俺箙圈〇郵馮十八カ所支店
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円以内（1円単位）
※特別金利プラン適用。終了時期は未定。
▼ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.80％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期特別金利」が適用されたケース。新規預入と、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。対象期間は2025年6月2日〜8月31日。
定期預金を利用する場合は、事前に金融機関の公式Webサイトなどで確認し、ご自身にとって有利になるキャンペーンを探してみてください。
(文:All About 編集部)
インターネット支店とはネット銀行が次々誕生するなか、都市銀行や地方銀行でもインターネット支店を設けるところが増えてきました。手続きは全てインターネットやATMを通して行うことになりますが、支店窓口で預金を開設する場合と比べて、高い金利が設定される場合が多いようです。
定期預金を利用する場合は、事前に金融機関の公式Webサイトなどで確認し、ご自身にとって有利になるキャンペーンを探してみてください。
(文:All About 編集部)