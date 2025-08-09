「７番を引き継ぐ」米国行き濃厚な重鎮グリーズマンの後釜は日本人アタッカーか！強豪アトレティコが獲得を画策と現地報道「後継者として適任」
スペインの強豪アトレティコ・マドリーは、長らくチームを支えてきた元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンの後継者の獲得を画策しているようだ。
その有力な候補として浮上したのが、レアル・ソシエダの久保建英だ。スペインメディア『GOL DIGITAL』は「アトレティコにはグリーズマンの背番号７を引き継ぐ選手がいる」と報じている。
「すべての状況から見て、メトロポリターノでの王子の日々は残り少なくなっている。彼の代わりを務めるのは他でもない、チュリ・ウルディンのスターである日本人選手になるだろう」
同メディアは同じ技巧派のレフティであるグリーズマンと久保を比較。「アトレティコは、チーム内での役割は異なるものの、FWのアントワーヌ・グリーズマンとウインガーのクボの間にある種の共通点を見出している。確かに両者とも攻撃面で非常に優れたパフォーマンスを発揮しているが、グリーズマンはより幅広い役割を担っている」と指摘。こう続けている。
「それでもシメオネ監督は、クボとグリーズマンが共に攻撃的MFとして活躍できると確信しており、だからこそ、この日本人選手が『リトル・プリンス』の後継者として適任だと判断した。グリーズマンはアトレティコとの契約を更新しておらず、今後も更新する予定はないからだ。彼の次の行き先はアメリカ、特にロサンゼルスだ」
『GOL DIGITAL』は34歳のアタッカーがあと１年アトレティコに留まると予想したうえで、後継者の補強についてこう見立てている。
「ソシエダもアトレティコも、この日本人アタッカーが他クラブへ移籍する唯一の方法は、契約解除金を支払うことだけだと理解している。もしアトレティコが本当にこのアジアのスター選手を獲得したいのであれば、その金額を支払う以外に選択肢はない。グリーズマンの自然な代役としてクボを獲得したいと考えるのは当然だろう。しかし、6000万ユーロという金額を支払わなければならないのだ」
アトレティコとしては、重鎮退団の１年前に日本代表を獲得できれば理想的だが、一筋縄ではいかないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
