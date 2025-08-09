衝撃も衝撃！バーミンガムサポーターが乱闘に参戦、相手選手に殴りかかる。古橋亨梧が先制点を演出した英２部開幕戦は大荒れ
現地８月８日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）第１節で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也を擁する昇格組のバーミンガムが、プレミアリーグから降格してきたイプスウィッチとホームで対戦。１−１のドローに終わり、白星発進とはならなかった。
スコアレスで折り返して迎えた55分、同じく元セルティックの岩田と共に先発した古橋が、得意の裏抜けからループシュート。これがポストに当たって跳ね返ったボールをジェイ・スタンスフィールドが押し込み、先制点を奪った。
しかし、リードを守り切れず。勝利目前の90＋５分にジョージ・ハーストにPKで同点弾を浴びた。すると、その直後だった。イプスウィッチの10番コナー・チャップリンは、ネットを揺らしたボールを、バーミンガムファンで埋まるゴール裏のスタンドに蹴り込んだのだ。
自軍のファンが攻撃され、激怒したクリストフ・クラーラーは、猛ダッシュでハーストの元へ。掴みかかり、大勢の選手による乱闘騒ぎに発展したなか、なんとスタンド最前列のバーミンガムサポーターがピッチレベルに降り、乱闘に参戦。相手選手に殴りかかったものの、すぐさま警備員に取り押さえられた。
衝撃の一部始終は、SNS等を通して拡散され、大きな話題に。大荒れのチャンピオンシップ開幕戦として、世界中の注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サポーターが乱闘参戦…世界中で注目が集まっている衝撃の一部始終
スコアレスで折り返して迎えた55分、同じく元セルティックの岩田と共に先発した古橋が、得意の裏抜けからループシュート。これがポストに当たって跳ね返ったボールをジェイ・スタンスフィールドが押し込み、先制点を奪った。
自軍のファンが攻撃され、激怒したクリストフ・クラーラーは、猛ダッシュでハーストの元へ。掴みかかり、大勢の選手による乱闘騒ぎに発展したなか、なんとスタンド最前列のバーミンガムサポーターがピッチレベルに降り、乱闘に参戦。相手選手に殴りかかったものの、すぐさま警備員に取り押さえられた。
衝撃の一部始終は、SNS等を通して拡散され、大きな話題に。大荒れのチャンピオンシップ開幕戦として、世界中の注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サポーターが乱闘参戦…世界中で注目が集まっている衝撃の一部始終