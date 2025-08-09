◇第107回全国高校野球選手権大会第5日 1回戦 弘前学院聖愛―西日本短大付（2025年8月9日 甲子園）

2勝を挙げた昨年に続いての初戦突破。1992年以来、33年ぶり優勝に向けて、力強く発進した。今大会4試合目のタイブレークを制しての勝利に、西日本短大付・西村慎太郎監督（53）は「本当に、子供たちがよく頑張ってくれたと思っています」と言葉をかみしめた。

0―0の4回2死、5番・安田悠月（3年）が相手失策で出塁すると、次打者・山下航輝（3年）が一振りで試合を動かした。弘前学院聖愛先発・芹川のカットボールを完璧に捉えた低いライナー性の打球はグングン伸びて右中間スタンドへ。今大会3号となる先制2ランで試合の主導権を握った。

3―3の延長10回には無死満塁から3番・斉藤大将（3年）が押し出し死球で勝ち越し点を奪った。直後の守りでは無死一、二塁から捕手の山下が超ファインプレーで勝利への流れを引き寄せる。相手が犠打を試み、三塁側ファールグラウンドへと飛んだ打球をダイビングキャッチ。その後も三振、遊ゴロで得点を与えず、1点を守り切った。「僕の想像を超えるようなプレーをたくさん見せてくれたので、もう嬉しい思いでいっぱいです」と指揮官は言葉をかみしめた。

日本ハム・新庄監督と同学年でチームメートだった西村監督。大会前には「スケジュールが合うように少しでも残りたいなというふうには思っています」と話していたが、まずは初戦を突破。日本ハムはし烈な首位争いをしているだけに「全然違う世界の方で、直接連絡とれるような状態ではないので」と言う。それでも、ともに刺激でありたいとは考える。「彼が喜んでくれるところを見て、喜んでいるところです」と笑った。

攻守でチームに貢献した山下は「日本ハムも1位なので、アベック優勝やりたいですね。本当に見に来て欲しいです」と声を弾ませた。偉大な先輩とともに頂点へ。ナインが力強く歩を進めていく。