マギー、ミニマルビキニで33歳の美ボディ炸裂 夏休みの海辺ショット公開「スタイルヤバ」「マーメイド」
モデルのマギー（33）が、9日までに自身のインスタグラムを更新し、夏らしいビキニ姿の最新ショットを公開した。
【写真】「美ボディすぎる！」美しい海でビキニ姿を披露したマギー
マギーは「Getaway trip」「ちょいと夏休みしてからかえります」とコメントを添え、美しい海を背景に、布面積の少ない赤のビキニをまとった写真を投稿。引き締まったウエストや健康的に日焼けした肌が映えるショットに、リゾート感あふれる開放的な空気が漂っている。
投稿を見たファンからは「スタイルヤバ」「美しい 人魚か」「マーメイドですね
とても素敵です」といった絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「美ボディすぎる！」美しい海でビキニ姿を披露したマギー
マギーは「Getaway trip」「ちょいと夏休みしてからかえります」とコメントを添え、美しい海を背景に、布面積の少ない赤のビキニをまとった写真を投稿。引き締まったウエストや健康的に日焼けした肌が映えるショットに、リゾート感あふれる開放的な空気が漂っている。
投稿を見たファンからは「スタイルヤバ」「美しい 人魚か」「マーメイドですね
とても素敵です」といった絶賛の声が相次いでいる。