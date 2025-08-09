お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、８日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」で、猊霪派瓩箸靴特里蕕譴訛臉菁攘歐佑鬟ぅ犬襯掘璽鵑あった。

粗品は昨年、宮迫博之とのバトルが注目された。粗品が宮迫に対し「先輩じゃない。あいつ、もう辞めてるから」などとテレビで発言すると、宮迫は「お前、アメトーーク！みたいな番組作ったけ？」と返し、話題となった。

それから１年が経過したが、粗品は「オレがたまに『宮迫！』とか言ったり言わんかったりで、終わってるかな」とバトルを振る返ると、続けて「別にしゃべってもないけど、つまみ枝豆が…」と猊霪派瓩箸靴特里蕕譴觀歐佑量召鮟个靴拭

相方のせいやが「つまみ枝豆さんってメッチャケンカ強い、たけし軍団の、ホンマに怒らしたアカンみたいな、噂で回ってくる人やんな？」と聞いたが、粗品は構わず「その枝豆くんがな…」。せいやは「枝豆くん！ なんやねん、それ。おつまみの新商品やないか」とツッコんだ。

粗品は「枝豆くんが宮迫さんのとこに出て、なんか『粗品のあれ、見てるよ』みたいな。『オレだったらホントに殴っちゃうかも』みたいな、そんなんを言ってた」と明かすと、せいやは「武闘派の人やもんな」。粗品は「そんなんはあったけど、もうねえ狒読福宮迫瓩蓮△△鵑泙覆いもな、動きが」と話していた。