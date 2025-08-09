BTSのJ−HOPE（ジェイホープ）が、来春の復帰に向けた音楽作業の様子を公開した。自身のインスタグラムに5日、20カットの写真や動画を公開した。現在、米国ロサンゼルスで、カムバックに向けた準備に入っており「Im out in LA」との短いコメントを残した。

公開された写真や映像では、ヘッドホン姿で音楽作業に没頭する姿などがアップされた。他にもSUGA（シュガ）のギター演奏動画やRM（アールエム）が録音室で歌う場面などが入った。JIMIN（ジミン）が椅子に座ってリラックスする様子なども含まれた。

韓国メディアのマイデーリーは9日、ファンの反応を伝えた。「ファンは『新曲発売が差し迫ったのではないか』という推測と期待感が大きくなっている」と報じた。

またJ−HOPEは、ロサンゼルスの日常生活やファンションも公開。ベージュのパンツにネイビーのニットをマッチしたルックや空色のシャツとズボンをセットアップして、鏡の前で自撮りしたカットなどをアップした。

全員が韓国軍服務を終えたBTSは来春、新アルバム発表とともに、大規模なワールドツアーを実施する予定だ。