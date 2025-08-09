8月16日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■ありのままの動物たち！旭山動物園“行動展示の神”降臨！







地元でタクシー運転手をする男性にとっての神様は「旭山動物園」の統括園長、坂東元さん。

「旭山動物園」といえば、ペンギンのお散歩やホッキョクグマが水中をダイブする姿など、動物本来の行動や特徴を目の前で見ることが出来る「行動展示」を日本でいち早く取り入れた人気動物園！

神・坂東統括園長自ら園内を案内しながら「行動展示」を実現するまでの苦労を語る。

一度は閉園の危機もあったという旭山動物園をたて直した神の、動物愛溢れる哲学に迫る！

■大谷翔平も愛する旭川の“神カレー”降臨







旭川で美容院を営むご夫妻にとっての神様は、創業30周年のカレー専門店「クレイジースパイス」。

早速スタッフが訪れてみると、店内は野球のユニフォームやグッズで溢れていてまるで野球用品店！？

それもそのはず、地元北海道日本ハムファイターズ歴代の監督や選手たちが足繫く通う神店だった！

北海道産のたまねぎをじっくりと炒めて作るカレーペーストは、油を使わずフルーツとオリジナルスパイスがベースであっさりヘルシー！

あの大谷翔平選手も日ハム時代に訪れていたとのことで、大谷選手の名前を冠した名物カレーも登場！

■日本最多の温泉地北海道！“温泉巡りの神”が推すこの夏行くべき神温泉！







“天空の隠れ宿”ともいわれる絶景温泉「凌雲閣」、人気観光スポット「白金青い池」や「白ひげの滝」にも近く美肌の湯が自慢の「碧の美ゆゆ」、そしてロビーラウンジの旭川家具で心地よく癒される源泉かけ流しの宿「ホテル大雪」などなど、一挙ご紹介！

さらに！国内外3600湯以上を制する“温泉巡りの神”植竹深雪さんが「今年の夏に行きたい！」という北海道の神温泉とは…！？