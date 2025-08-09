【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】驚愕！富永啓生の「理不尽スリー」

代名詞とも言えるプレーが炸裂した。第1Qの終盤に速攻から富永啓生が、早いタイミングでのスリーポイントシュートを選択。得意とする“飛び道具”が決まると、ファンも大興奮の様子だった。

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。グループでは最大のライバルとの試合は、序盤からロースコアの熾烈な展開となった。

この大一番で存在感を放ったのが富永だ。第1節シリア戦の後半からフィーリングを掴んでいた得意のスリーポイントシュートで日本代表を牽引した。多くの得点を稼ぐキッカケとも言える最初のショットが生まれたのが、第1クォーター残り2分を切った場面だ。

自陣で川真田紘也が守備で粘り、テーブス海がリバウンドを拾うと、ポジティブトランジション（守→攻の切り替え）から一気に前へ駆け上がった富永にパスが出る。左利きのシューターはスリーポイントラインの外側でボールを受けるとすぐにシュートモーションに入り、美しく放物線を描いたシュートがリングを通過した。

ABEMA解説の郄田真希（女子日本代表）が「きたー！まあまあのタフショットでしたけどね。すごいな」と感嘆したこのスーパーショットは、ABEMAのコメント欄でも話題を集める。「すご」「ないすーーー！」「これよこれ」「富永らしい」「それ入るのか」「綺麗に入るな」「この理不尽スリーが見たかったんだよ」「当たり出したら止まらない！？」「これは和製カリー」「富永難しいショットの方が入るん何でなん？」「火つくよこれ」「あの状況でねじ込むのすごっ」「回転が綺麗すぎる」など大興奮の様子だった。

第2クォーターでも富永のスリーポイントが冴えわたり（9本中5本成功）、終わってみればチーム最多の22得点。しかし、最終クォーターに個人ファウルが5回となったことで退場処分となり、チームもイランに突き離され78ー70で接戦を落とした。



なお、アカツキジャパンは8月10日にグループフェーズ最終戦で、決勝トーナメント進出をかけてグアム代表と対戦する。この重要を制すうえでも富永の飛び道具は必要不可欠だ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

