男性陣からモテモテの美人ギャルが『timelesz project』出身のイケメン大学生と『ラブトランジット2』に出演していたイケメンマッチョと3人でデートをすることに！複雑な三角関係でのデートに、スタジオでは「一緒に！？」と驚きの声が上がった。

【映像】美人ギャルのセクシーなビキニ姿&イケメンたち

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、前回に引き続きゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

シャッフル生活5日目、前日に行われたシャッフルであゆと（21歳／大学生）から指名を受けIsland Pinkに帰還したあん（26歳／nutsモデル）。あゆとが早速あんをデートに誘うと、セカイ（28歳／パーソナルトレーナー）も挙手し3人でデートへ行くことになった。三角関係でのデートに「一緒に！？」と驚くスタジオの鈴木。海へやってきた3人はジェットスキーをすることになった。そして、ジャンケン対決で勝利したセカイの後ろに乗ることになったあん。あゆとは寂しく1人でジェットスキーをすることに…。

そして、アクティビティを楽しんだ後3人はレストランへ。あゆとの提案で、それぞれがあんと2ショットタイムを設けることになった。果たして、複雑な三角関係の行方は…！？