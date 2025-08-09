6日に広島で行われた平和記念式典には、過去最多となる120の国と地域が参列した。ロシアや中国が欠席する一方で、パレスチナや台湾などが初めて参列。約5万5000人が犠牲者を悼んだ。

【映像】“居眠り疑惑”式典中の石破総理

地元の小学生による「平和への誓い」や、核抑止論の脆弱性を指摘した湯崎広島県知事の言葉。それぞれが平和への思いを世界に訴える中、例年通り、総理大臣による挨拶も行われた。

「今から80年前のきょう、一発の原子爆弾が炸裂し十数万ともいわれる貴い命が失われた。一命を取り留めた方々にも、筆舌に尽くし難い苦難の日々をもたらした」（石破総理、以下同）

「核兵器のない世界」に向けた決意や、2年前に訪れた広島平和記念資料館で感じたことなどを語った石破総理。印象的だったのは結びの言葉だった。

「『太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり』公園前の緑地帯にある『原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑』に刻まれた、歌人・正田篠枝氏の歌を、万感の思いを持ってかみしめ追悼の辞とする」

石破総理が引用したのは被爆歌人・正田篠枝氏による短歌だった。原爆の猛火の中で、教師を頼りながら死んでいった子どもと、最後まで教え子を守りながら命を落とした教師の無念さを表現している。

式典中の居眠り疑惑や、下を見ながら式辞を読み上げる姿に批判はあったものの、挨拶の内容を評価する声も多くあった。

石破政権の“山場”はいつ？

石破総理は戦後80年の節目にメッセージを出したいとしており、文書の形で発表する方向で検討に入った。メッセージについて石破総理は「戦争を二度と起こさないために必要だ」との考えを示しており、発表するタイミングは15日の終戦の日ではなく、8月下旬か9月前半になる見通しだ。

この状況を踏まえ、テレビ朝日政治部の千々岩森生官邸キャップは石破総理の続投について以下の見解を示す。

「結論から言うと、時間の問題だ。つまり、年が明けても石破総理のままという可能性は、ほぼないと思っている。いま話題の参議院選挙の総括は月末ぐらいに取りまとめがあり、それを受け月末もしくは9月の前半辺りが本当の山。8日に両院議員総会があるが、8日は実は山ではなく、月末もしくは9月の前半辺りが本当の山場になる。ここで結論が出るのではないかとみている」（千々岩森生官邸キャップ、以下同）

また千々岩官邸キャップは、石破総理の“3つの区切り”を以下のように語る。

「1つ目は参議院選挙の総括。2つ目は、昨日今日話題になっている関税の話を収まるところに収めたいという点。3つ目は、広島なども含めた80年の“メッセージ”だ。この3つをやりきったところが、石破氏にとって大きな区切りだとみている」

どうなる？“ポスト石破”「総理が粘れば粘るほど…」

では“ポスト石破”をめぐる動きはどうなるのだろうか。

千々岩官邸キャップは「5人は少なくとも出るだろう。小泉進次郎氏、高市早苗氏、小林鷹之氏、林芳正氏、茂木敏充氏はかなりの確率で出ると思う」と予想する。

「10月に臨時国会という秋の国会が始まる。去年はフルスペックだったが、8月末に始まり9月末に石破総裁が決まった。約1カ月とっていた本当のフルスペックであったが、今回はその時間がない。石破氏が粘れば粘るほど時間がどんどん短くなり、フルスペックではない国会議員が基本となるパターンの可能性がどんどん高まることになる」

今回の参院選・衆院選で示された民意を分析すると、20代〜40代の自民党支持が薄くなっていることがわかる。これに対し今、自民党内部に危機感はどの程度あるのだろうか。

千々岩官邸キャップは自民党内に危機感が強くあることを述べた上で、以下のように主張する。

「自民党は古い世代、上の世代の政党だと見られがちだが実は違う。約20年のスパンで見ると小泉総理と安倍総理は政権を取れていたため、長期安定政権を築けた。政権を取れないと2、3年で自民党政権でも総理大臣が変わってしまう点がポイントだ。自民党について『高齢者、高齢者』と言うのは間違っている」

（『ABEMAヒルズ』より）