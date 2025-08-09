些細なことで嫉妬され、クラスメイトから嫌がらせを受けた経験がある人もいるようです……。今回は、そんな嫉妬がきっかけでトラブルになったエピソードをご紹介します。

同じバイト先だから？

「高校生の頃、クラスの女子から急に嫌がらせをされるようになりました。今まで大して話したことなかったし、嫌われる理由がわからなくて。他のクラスの子から話を聞いたら、どうやら、その女子は私のバイト先の先輩のことが好きらしく……一緒に働いている私に嫉妬して嫌がらせを始めたようです。完全に八つ当たりで腹が立ちました……。

ある日、落ち込んでいる私に気づいたバイト先の先輩が声をかけてくれて。そこからいい雰囲気になり、付き合うことになりました。嫌がらせをしてきた女子に『私、〇〇さんと付き合ってるから』『もう諦めてくれる？』って言い返したら、相手は大激怒。

『そんなことするから選ばれないんだよ』と言ったら、それが効いたみたいでようやく黙りました（笑）。嫌がらせされたときはムカついたけど、それがきっかけで付き合えたわけだし。逆にありがとうって今は思えます」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2025年6月）

▽ 好きな人と同じバイト先で仲良くしているから嫉妬したのでしょうか。嫌がらせするのではなく、仲良くなって紹介してもらえるような関係性になったほうがいいのに……。いじめをするような子のことを、まともな男性が好きになるわけありませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。