グラビアアイドルとして活動しながら、タクシードライバーとしてハンドルを握っている、中島由依子（38）。SNSなどで「タクシー界の天使」「美しすぎる」と話題になっている。

そんな彼女に、タクシードライバーという仕事の過酷さ、芸能界には興味がなかった幼少期、31歳で奈良から東京に出た経緯などについて、話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



グラビアアイドルで現役タクシードライバーの中島由依子さん

「芸能活動を続けるのにはタクシーが絶対に必要」って思っていた

――グラビアイドルとタクシードライバー。親和性ゼロって感じですが、両立はすんなりできましたか。

中島由依子（以下、中島） 私が働いているコンドルタクシーって、タクシー業界のなかでもイレギュラーな存在で。「芸能の仕事あるなら、そっちを優先しても大丈夫！」みたいな雰囲気なんですよ。

いまは、ちょっと勤務形態が変わっているんですけど、私が入ったころはそんな感じでしたね。おかげで、無茶せずに両立することができました。

――でも、タクシードライバーの「いろは」を覚えることに注力して、グラドル業が手薄になったりしたのでは。

中島 とりあえず、「自分が芸能活動を続けるのにはタクシーが絶対に必要」って思っていたので。「タクシーを辞めるわけにはいかない。まずは、こっちを伸ばしていかなきゃ」と燃えていましたね。

――タクシードライバーとの兼業が売りになるとは。

中島 もう、入ったときから売りになるって思いました。だから、研修中でまだドライバーにもなっていないのに、オーディションで「タクシードライバーもやっています！」って言いまくってました（笑）。まだ見ぬ武器を振りかざしてましたね。

朝の8時に出庫して、夜中の2時、3時ぐらいまでのハードワーク

――タクシードライバーとしての1日のスケジュールは、どういった感じで？

中島 いまは朝の8時に出庫して、夜中の2時、3時ぐらいまでやっています。

――え、ぶっ続けで？

中島 タクシーって、2日分仕事するんですよ。で、次の日は「明け（休み）」になるんです。

――朝8時から夜中3時の間に、寝ることはできるのですか。

中島 眠くなったら、停めても大丈夫なところに停めて、車内で寝てます。おじさんドライバーの方々が寝ているタクシーがバーッと並んでいるなかに、私も混じって寝ているという。

「脂っこいものやガッツリしたものは食べないように…」仕事中の意外なランチ事情とは？

――車内で寝ることに抵抗は。

中島 鍵閉めて、窓も閉めてるんで。

――食事も仕事の合間に。

中島 休憩は2時間で、その間に食べたり、寝たりして。お昼や夜は自分の好きなお店に行くこともありますけど。たまーに、ですね。

基本はお弁当を持って出て、車内でチャチャッと済ませることがほとんどで。眠くなるので、脂っこいものやガッツリしたものは食べないようにしてますね。

――体力的にキツそうですね。

中島 最初は日中だけ出ていたんですよ。そうすると月に22日は出ないといけなかったりするので、朝から夜中までにしたんです。朝から夜中までだと、月に10日とか11日出ればいいのでラクかなと思ったんですけど……最近は「ちょっとキツいかな」って。

――タクシードライバーとして働くのは、月に10日か11日。芸能活動のほうは、月にどれぐらい。

中島 バラつきがあるんですけど、都内で開催されている撮影会に月2回ほど、大阪の撮影会にも月1回くらいのペースで参加しています。そこに、いろんな媒体の撮影の仕事があったりする感じですね。

「どうやったらドラマに出られるんだろう」芸能界に興味を持ったきっかけ

――出身は奈良県なんですね。

中島 奈良の真ん中あたりのベッドタウンに住んでましたね。

――幼い頃から芸能界に興味が。

中島 いや、まったく。でも、小学校低学年の頃に安達祐実さんが大好きだったんですよ。『家なき子』（日本テレビ・1994年）に夢中になった世代で、「どうやったらこんなふうにドラマに出られるんだろう」とすこしだけ興味があって。

それで母親に聞いてみたら、「普通は出られないから」って答えが返ってきたのをすごく覚えていますね。「そうなんだあ……」って。

「子役になりたい」「アイドルになりたい」といった願望じゃなく、シンプルに「どうやったらテレビに映れるんだろう」という疑問を抱いていたんですね。10代になってもアイドルに憧れるといったこともなく、ごくごく普通に青春を謳歌していましたね。

――部活に打ち込んだり？

中島 部活、やらなかったですね。子どもの頃は外で遊んだりしてましたけど、部活をがんばったりするタイプではなくて。地元で普通に楽しく過ごしていたというか。

「安くて、羽みたいのがついていた」18歳で免許を取得、初めて買った車は…

――奈良にいた頃、なにかタクシードライバーにつながるようなことは。

中島 車と特別な縁があった、というのはないですね。でも、高校を卒業して18歳で免許を取って以降、車を運転するのは好きですね。

それこそ、奈良は車がないと不便なところなので、イヤでも車を運転しないといけないんで。毎日のように、仕事が終わると友だちとドライブに行ったり、カラオケに行ったり、ボウリングに行ったりしてましたね。

――最初の車って。

中島 中古のワゴンR。色は白でしたね。なんだかわからないんですけど、羽みたいのがついていて。父親が知り合いの車屋さんで買ってくれたんですけど、「安くて、ぶつけてもいいようなヤツでいい」ってことでワゴンRに。

――地元はヤンキーが多めでしたか。

中島 私が免許を取ったばかりの頃は、ちょっと衰退気味でしたね。それでも、いまよりはまだまだヤンチャな雰囲気はありました。田舎ですし。ブンブンブーンみたいな感じで走ってるのは、ワゴンRが多かったです（笑）。

――高校卒業後は、進学を？

中島 メイクが好きだったので、大阪にあるメイクが学べる専門学校的な短大に進みました。小学校の高学年あたりから「どうやってするんだろう」って、メイクに興味を持つようになって、だんだん好きになったんです。

それでデパートの美容部員を目指して、ディオールやシュウ ウエムラとか受けていたんですけど、落ちてしまって。シュウ ウエムラに行きたかったんですけどね。結局、新卒でアパレルに就職して販売員になったんです。難波の高島屋に配属されて、奈良の実家から通ってました。でも、販売員は2007年に始めて、1年半で辞めちゃうんですよ。

アパレルを辞め、地元のパチンコ屋に8年勤務

――アパレルは合わなかった。

中島 やっぱり、自分の好きなことじゃなかったので。アパレルを辞めて、キャンペーンガールの派遣をやったりしてたんですけど、それも1年半くらいで辞めて。

で、地元のパチンコ屋さんで働くんですよ。22歳のときかな。コーヒーワゴンってわかります？ お客さんの注文を取ってコーヒーや食べ物を出すんですけど、それを30歳までやってました。

――8年も。

中島 地元の相場を考えたら、時給も良かったんですよね。当時の奈良って、時給が1000円もいかなかったんですけど、そこは1100円スタートの歩合制だから、売れば売るほど上がっていくので、全然つらくもなんともなかったですね。

――車もずっとワゴンR。

中島 22歳のときにラパンの新古車を買いました。色は白。100万するかしないかで、親に一括で払ってもらってから、親に返していく“親ローン”で。

「この年齢でなにができるんだろう」30歳で芸能界にチャレンジしようと思ったワケ

――奈良の地元から出たくなかったのですか。

中島 いや、30歳で「いい加減、出なきゃ」って。パチンコ屋さんを辞めて大阪でひとり暮らしを。ひとり暮らしするんだったら、べつに奈良でする理由はないので、「どうせ出るなら都会へ」という感じです。

ずっと出たかったんですけど、職場の居心地が良かったので30まで地元にいたところはありますね。職場が良い環境じゃなかったら、早めに出ていたと思いますけど。

――「いい加減、出なきゃ」とは思っていた。

中島 28歳あたりで、いろいろ考えたんですよ。なにかをがんばっていたわけでもなく、まわりの友だちは大学を出て就職をして、出世もしたりして、キャリアを積んでいて。結婚してる子もいるし。

私はそのどっちでもないなあって。楽しく人生を送ってはいたけど、なにかを一生懸命にがんばるという経験がなかったので。まったくないことはなかったけど、仕事に燃えるとか、打ち込むってことを、私もしたいなって。

「この年齢でなにができるんだろう」と考えたら、芸能界だったんですよね。チャレンジすること自体は、誰でもできるじゃないですか。

挑戦するのは、その人の勝手だし。「どこまで自分が頑張れるんだろう」って考えたし、そういう環境に身を置けば「きれいになることにも頑張れる」と思って。

「本格的に役者の道に進むなら東京に行こう」31歳で上京した経緯

――奈良にいながら、芸能活動に向けて動いてはいたということですか。

中島 そのころに、縁あって地元のモデル事務所に入ったんです。そこで広告のモデルやウェディングのモデルをやらせていただいて。

「あ、撮影ってこんなふうにするんだ」とか、いろいろ学ばせてもらったんですけど「芸能活動といっても、こういうのじゃないのかも」と。役者になりたかったんですよね。いまもそうなんですけど、ずっとお芝居がしたかったんです。

大阪までレッスンに通ったりもしてたんですけど、本格的に役者の道に進むなら東京に行こうって。それで、やっと31歳で実家を出て東京へ。

――大阪で役者を、という考えは。

中島 大阪でもやれなくはないんですけど、可能性の大きさを考えたら東京だなと。あと、姉が東京にいたんで、最初のうちは頼れるなってのもありましたね。

――親御さんや事務所の方々は、東京に行くことに対してどんな反応を。

中島 事務所の方はすごくいい方で、「東京に行って、お芝居とかしたい」と話したら「もう30を回ってるし、挑戦したらいいよ」と言ってくれましたね。

親は、私に堅い道を歩んでほしかったと思うんです。姉は堅い道を歩んでいくタイプだったけど、私はなかなかそうはいかないタイプでして。芸能って、がんばったらがんばっただけ報われる世界ではないじゃないですか。

だからこそ、「堅い道へ」ってことだったんでしょうけど。それをいまさら私に言ったところで聞かないし、30を過ぎてて結婚もしてないなら、言ってもしかたないって考えてたんじゃないですかね。

事務所から「そういうオーディションあるよ」と…34歳でグラビアに挑戦した理由

――東京に出て、すぐ事務所に。

中島 まず生活できないとマズいんで、カフェでバイトを始めて。一瞬だけのバイトでしたけど、パンケーキを焼きまくってましたね。そのあとはコールセンターで、3年ほどバイトしてました。

実績もないし、この年齢で私を取ってくれる事務所って、そうそうないですから。東京に来てから半年ぐらいかけて、事務所を探しました。一般公開でオーディションしてるとこを受けるしかなくて、たまたま受かった事務所に入った感じですね。いまは違う事務所なんですけど。

コールセンターのバイトをしながらレッスンを受ける日々を過ごし、役者の仕事、映像の仕事をしたいと悶々とするなかで、なにかこの状況を打ち破れないかなと。

私ができることってなにがあるのか考えてたら「あ、グラビアかな」って。そうしたら、事務所から「そういうオーディションあるよ」と言われて、34歳で「ミスFLASH」のオーディションを受けたんです。

