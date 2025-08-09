米放送局のインタビューに登場

米大リーグのマリナーズは8日（日本時間9日）からの本拠地レイズ3連戦を「イチロー殿堂入りウィークエンド」とし、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福するイベントを開催する。この日の試合前には長年通訳を務めるアラン・ターナー氏が始球式に登場。米放送局のインタビューでイチロー氏との思い出などを語っている。

マリナーズの試合を中継する米ワシントン州地元放送局「ルート・スポーツ」の試合前番組でインタビューに応じたターナー氏。イチロー氏の野球愛や情熱に疲れることはあるか尋ねられると、「私はもうすぐ49歳ですが、今も彼とキャッチボールをしたり、ケージで彼の打撃投手を務めたりしています。間違いなく私の体はバラバラになりそうですよ」と自虐的に笑い、本音を漏らした。

イチロー氏はチームが遠征中も本拠地Tモバイル・パークで練習しているという。そのことについて質問されたターナー氏は「毎日です。ファンはイチローがフィールド外でやっていることをなかなか見る機会はありません。信じられない勤勉さなんです。それを引退してからも絶えず続けています」と明かした。

現役時代から長年イチロー氏と行動を共にしてきたターナー氏。「彼はとてもポジティブで、誰よりも努力する人。だから、一緒にいるだけでより良い人間になれるんです。選手の時から見てきて、彼は今も同じことを続けている。おかげで私も人として成長できました」と感謝した。



