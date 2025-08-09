超特急マサヒロ「本当迷惑」メンバーの行動明かす ユーキも納得「めっちゃ1番」
【モデルプレス＝2025/08/09】超特急のユーキ（村田祐基）、シューヤ（志村秀哉）、マサヒロ（森次政裕）が8月8日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。持ち物事情について語った。
【写真】超特急マサヒロ「本当迷惑」しているメンバー
日頃から荷物が多いというユーキ。その荷物の中身は「『もしかしたら』がとにかくいっぱい入ってる」と万が一に備えて除菌シートやモバイルバッテリーなどをいつも持ち歩いていると話した。結果的には「意外と『これいらなかったなぁ』みたいなのはある」としつつも、準備しておくことで「安心する」と吐露。メンバーでご飯に行くと、アロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が携帯電話とワイヤレスイヤホン以外に「何も持ってこない」と言い、時には「財布も持ってこない」と明かした。持ち物が少なすぎるアロハに「『なんでそんなんで出れんの？外に』って思っちゃう」と驚いたようだった。
一方で荷物の少ないシューヤは、その秘訣が「他人に頼る」ことであると告白。重くて大きい携帯電話の充電器は自分であまり持ち歩かず、「マネージャーに『ちょっとこれ貸してください』って言って借りる」と語った。普段からシューヤが周囲の人に物を借りることはよくあるそうで、マサヒロは「マジで借りてる。本当迷惑」と少し不満な様子。さらに、ユーキから「確かにめっちゃ借りてる印象ある。てか、めっちゃ1番だわ。キングオブ借り野郎だ」と笑いながら語りかけられたシューヤは「はい。キングオブ“レンタル王子”です」と自身を紹介した。
マサヒロとシューヤは、2022年8月8日にグループに加入してから、この日で丸3年を迎えた。番組のエンディング、マサヒロは「3年間、本当にまずはありがとうございます」とファンに感謝。「みなさんの応援があって…こうやってステージに立たせていただいて」と、8月7日・8日にアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」をグループ史上最大規模のさいたまスーパーアリーナで開催することにも触れ、「来年はもっと大きいステージでパフォーマンスできるようなグループになりたい」とさらなる飛躍を誓っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆超特急ユーキ、荷物が多い理由とは？
◆超特急シューヤ「レンタル王子」荷物を少なくする秘訣とは？
◆超特急マサヒロ、ファンへのメッセージ
