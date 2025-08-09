米スポーツサイトのアスレチックでドジャース番を務めているファビアン・アルダーヤ記者が８日（日本時間９日）、カナダのラジオ局「ＴＳＮ １０５０トロント」にゲスト出演し、大谷翔平投手（３１）のポストシーズンでの起用法について興味深い見解を示した。

大谷は６日（同７日）のカージナルス戦に先発し、４回を投げて８奪三振。さらに打者としても３９号２ランを放つなど、移籍後最も支配的な投打二刀流のパフォーマンスを披露した。ロバーツ監督、ゴームズＧＭらが「１０月に万全でいられること」と語っているだけに、イニング制限がなくなるとされるポストシーズンでの活躍を重ねたファンも多かっただろう。

しかしアルダーヤ記者は「ポストシーズンで大谷が５イニングしか投げないのが理想形」と語る。その理由については「ブルペンが好調で、大谷をそこまで無理させる必要がない状態がベスト。例えばシリーズ第２戦に先発させたり、休養日を挟んでの登板にしたりして、全ての重荷を背負わせないことが大きな助けになる」と前置きするとこう解説した。

「ポストシーズンは長い戦いで、（ワールドシリーズ制覇まで）１１勝しなければならない。その中で打者としての負担もあり、しかもこれが彼にとって初めてのポストシーズン登板になる。だから５イニングでも十分に負荷は大きい。５〜６イニング投げさせる必要がないというのは、ロースター全体が非常に良い状態にある証拠だ」

現状のドジャース救援陣は不安定。ポストシーズンまでに立て直せるかどうかは、大谷の負担軽減だけでなく、チームの命運を大きく左右しそうだ。