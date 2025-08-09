来週の【重要イベント】米消費者物価、4-6月期GDP、米小売売上高 (8月11日～17日)
――――――――――――――――――― 8月11日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場（山の日）
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
――――――――――――――――――― 8月12日 (火) ――
◆国内経済
・7月マネーストックM2 (8:50)
・日航機墜落事故から40年
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・英国7月失業率 (15:00)
・ドイツ8月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏8月ZEW景況感指数 (18:00)
・インド7月消費者物価指数 (19:30)
★米国7月消費者物価指数 (21:30)
・米国7月月次財政収支 (13日3:00)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
――――――――――――――――――― 8月13日 (水) ――
◆国内経済
・7月国内企業物価 (8:50)
・7月工作機械受注 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]シスコ・システムズ /[中]テンセント
◆新規上場、市場変更 など
★アクセルスペースホールディングス <402A> ：東証Ｇ上場
★霞ヶ関ホテルリート投資法人 <401A> ：東証Ｒ上場
〇ジェイテックコーポレーション <3446> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 8月14日 (木) ――
◆国内経済
・7月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・英国4-6月期GDP (15:00)
・英国6月GDP (15:00)
・ユーロ圏4-6月期GDP[改定値] (18:00)
・ユーロ圏6月鉱工業生産指数 (18:00)
★米国7月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
【海外決算】
[米]アプライド・マテリアルズ /[中]網易（ネットイーズ） 、JDドット・コム /[台]鴻海精密工業
――――――――――――――――――― 8月15日 (金) ――
◆国内経済
★4-6月期GDP (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・6月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・6月設備稼働率 (13:30)
・10年物価連動国債入札
・戦後80年
◆国際経済ｅｔｃ
・イタリア、インド、韓国市場休場
・中国7月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国7月鉱工業生産 (11:00)
★中国7月小売売上高 (11:00)
・中国1-7月固定資産投資 (11:00)
・中国1-7月不動産開発投資 (11:00)
★米国7月小売売上高 (21:30)
・米国8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国7月輸入物価指数 (21:30)
・米国7月輸出物価指数 (21:30)
★米国7月鉱工業生産 (22:15)
・米国7月設備稼働率 (22:15)
・米国8月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
・米国6月企業在庫 (23:00)
・米国6月対米証券投資 (16日5:00)
――――――――――――――――――― 8月16日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 8月17日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース