◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

現役３位の通算２１７勝を誇るドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、初回は対照的なスタートを切った。

７月２日（同３日）の本拠地・Ｗソックス戦で史上２０人目の通算３０００奪三振を達成したカーショーは初回、１番・シュナイダーを８５・４マイル（約１３７・４キロ）スライダーで空振り三振。２番・クレメントを二飛に打ち取り、３番・ゲレロはスライダーで見逃し三振と３者凡退の立ち上がりを見せた。

一方、ブルージェイズ先発は現役２位の通算２１８勝を誇るＭ・シャーザー投手（４１）。今季はこの日まで８試合で２勝１敗、防御率４・３９。今なお１５０キロ台中盤のボールを投げ込み、左右の目の色が違う「オッドアイ」も特徴の右腕だ。初回、１番・大谷に中前打を許し、２番・ベッツにも中前打を浴びる。３番・フリーマンは９０・５マイル（約１４５・６キロ）スライダーで空振り三振。４番・スミスのあわや本塁打という打球は左翼・シュナイダーが好捕で左飛となったが、５番・マンシーを四球で歩かせ、２死満塁とピンチ拡大。それでも、最後は６番のＴ・ヘルナンデスをスライダーで空振り三振に仕留め、先制点は与えなかった。

２人はともにメジャー１８年目で３度のサイ・ヤング賞を受賞。２１年にはド軍でチームメートだった。ともに将来の殿堂入りが確実視されており、試合前の時点の通算奪三振はカーショーが「３０１０」で、シャーザーが「３４５１」。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、ルーキーの時に対戦し、通算３０００奪三振以上を記録して再び投げ合うのは史上初のことだという。