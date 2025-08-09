オランダ1部アヤックスは8日、ドイツ1部ボルシアMGから日本代表DF板倉滉（28）を獲得したと発表した。1年の延長オプションが含まれる29年6月までの4年契約で、背番号は「4」。1900年に創設された同国屈指の名門史上初の日本人となり、板倉自身は4年ぶりのオランダ復帰となる。

板倉はクラブの公式サイトで「日本では誰もがアヤックスを知っている。ここで良いプレーをして、皆を誇りに思わせたい。スタイルはアヤックスによく合っている」とコメントした。ESPNなどによると移籍金は出来高払いを加えて最大1200万ユーロ（約20億4000万円）の大型契約と報じられている。

アヤックスは過去36度のリーグ優勝を誇り、かつてはヨハン・クライフらを輩出した。昨季はリーグ2位で今季の欧州CL出場権を獲得。板倉にとっては19年1月に欧州に渡って以来、最高峰の大会に初挑戦となる。背番号4はファンバステン、ライカールト、クーマン、セードルフなどレジェンドが背負い、直前までは移籍金73億円でチェルシーに移籍した19歳のDFハトが付けていた。

ドイツ1部Eフランクフルト、オランダ1部フェイエノールト、イタリア1部フィオレンティーナなどが争奪戦を繰り広げる中、移籍金をめぐり難航しながらも獲得に成功したアヤックスのテクニカル・ディレクター、アレックス・クロース氏は「この契約には長い時間と慎重な検討を要した。彼は当クラブでプレーする最初の日本人選手となり、特別な瞬間となる。（板倉）滉は私たちが守備ラインで必要としている経験と安定性を備えている。彼はデュエルで信頼でき、ボールコントロールもスムーズで、戦術的にも優れている。さらに、彼のコーチングとメンタル面での強みはチーム内での重要な役割を果たすだろう」と高い期待を寄せた。

◇板倉 滉（いたくら・こう）1997年（平9）1月27日生まれ、横浜市出身の28歳。15年に川崎Fの下部組織からトップに昇格し、仙台への期限付き移籍を経て19年1月マンチェスターCに完全移籍。オランダ1部フローニンゲン、ドイツ2部シャルケへの期限付き移籍を経て22年夏にボルシアMGに完全移籍。国際Aマッチ37試合出場。