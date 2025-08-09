大地真央、年下夫と“阿波おどり”ポーズで夫婦ショット「楽しそうですね」「素敵なご夫婦憧れです」
俳優の大地真央（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（57）との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「楽しそうですね」“阿波おどり”ポーズをした大地真央＆夫・森田恭通 ※2枚目
大地は「先日 お墓参りに行ってきました 徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とコメントし、淡路島へ向かう機内での夫婦ショットをアップ。ほかにも、阿波おどりのようなポージングをしたちゃめっ気ある夫婦の姿を見せた。
仲むつまじい夫婦ショットにファンからは「素敵なお二人」「楽しそうですね」「いつも仲睦まじく素敵なご夫婦憧れです」などと反響が集まっている。
