大地真央 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の大地真央（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（57）との夫婦2ショットを公開した。

【写真】「楽しそうですね」“阿波おどり”ポーズをした大地真央＆夫・森田恭通　※2枚目

　大地は「先日　お墓参りに行ってきました　徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とコメントし、淡路島へ向かう機内での夫婦ショットをアップ。ほかにも、阿波おどりのようなポージングをしたちゃめっ気ある夫婦の姿を見せた。

　仲むつまじい夫婦ショットにファンからは「素敵なお二人」「楽しそうですね」「いつも仲睦まじく素敵なご夫婦憧れです」などと反響が集まっている。