ANAクラウンプラザホテル成田は、「トロピカル・ハワイアンビュッフェ」と「トロピカル・アフタヌーンティー」をレストランカフェ「セレース」で8月31日まで提供する。

「トロピカル・ハワイアンビュッフェ」は、サーモンとアボカドのポキやガーリックシュリンプにハワイアンバーガーなどハワイらしいメニューのほか、LIVE KITCHEN SPECIALSとしてローストビーフやハワイアン窯焼きピッツァ、ミートボール入りマカロニチーズを提供する。デザートには、マンゴーショートマンゴー＆パインタルトやココナッツパインのババロアなどのトロピカルスイーツを用意する。月ごとにメニュー変更がある。

時間はランチが午前11時半から午後2時半でラストオーダーは2時。ディナーが午後6時から9時半でラストオーダーは9時。料金はランチが平日（土日祝）大人は4,500円（5,000円）、7歳から12歳は2,250円（2,500円）、4歳から6歳は1,000円（1,200円）、3歳以下は無料。ディナーが大人6,000円、7歳から12歳は3,000円、4歳から6歳は1,300円、3歳以下無料。

「トロピカル・アフタヌーンティー」は、スイーツ9種とセイボリー3種とドリンクからなる。上段にフルーツゼリー、マンゴーショコラ、中段にマンゴー・パインタルト、マンゴーショート、フィナンシェココ、ライチのムース、下段にマンゴー杏仁プリン、甘酒とライムのムース、バナナロールを並べる。セイボリーはスモークサーモンパッションフルーツ風味、コールドジンジャーチキン、トマトの冷製スープを提供する。ドリンクはウェルカムドリンクにグァバジュースを提供するほか、フレンチアールグレイ、1837 ブラックティー、ムーンフルーツブラックティー、バニラ ブルボンティーから1種類選ぶことができる。500円の追加でTWGの紅茶飲み放題オプションを追加することができる。