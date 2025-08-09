「凄すぎる…」EXILEメンバーの直筆スケッチに驚きの声！ 「個展やってください」「ハッシュタグもうまい」
EXILEのTAKAHIROさんは8月8日、自身のInstagramを更新。直筆のスケッチを公開しました。
【写真】TAKAHIRO、直筆スケッチを公開！
コメントでは「めっちゃ上手い！ めっちゃ可愛いー！」「いつも温かみのある作品で本当大好きです」「個展やって下さーい」「絵…凄すぎる」「絵うますぎます」「部屋に飾りたい ハッシュタグもうまい」「ハッシュタグ最高です笑」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「個展やってください！」TAKAHIROさんは「幼い頃、目の前にあるものを鉛筆だけでどう表現するかを、親父とスケッチ勝負してたのを思い出した。10分間だけでムキになれる楽しみ。描く前に、どの角度から、どう捉えるか…そこから勝負は始まってた。遊びでやってくれてたけど、自分の未来を描くために、本質的で本能的なイメージの持ち方を教えてくれた気がする。THE ART IS THE HEART」とつづり、鉛筆で描いた子犬のスケッチを載せています。さらに、「#それっぽいこと言いたい人 #親父に教わったのは #スケッチより #スケベッチ」とハッシュタグを添えておちゃめに締めくくりました。
「やはり美しい文字」以前の投稿では、自身が書いた美しい筆文字を披露しているTAKAHIROさん。書の個展を開催するなど、多才な活躍で知られています。この投稿にもファンからは「やはり美しい文字」「敬浩さんの書の緩急がとても好きです」「魂というか心が詰まってる書だな」「とても素敵な一文字一文字ですね」などのコメントが寄せられました。
