【2025年夏ドラマ】かわいいと思う女性俳優ランキング！ 2位「今田美桜」を抑えた1位は？
フレッシュな若手からベテランまで、清涼感と可愛らしさを併せ持つ女性俳優が夏ドラマにはそろっています。演技だけでなく、画面越しに感じる魅力的なビジュアルも支持される理由です。
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマのかわいいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
今田さんは、アンパンマンの生みの親である漫画家・やなせたかしさんの妻をモデルとした、朝田のぶ役を好演。激動の時代を強く明るく乗り切ったヒロインを、フレッシュに演じています。
回答者からは「博多一の美人というのも納得だから」（40代男性／神奈川県）、「きれいで愛らしい顔をしているから」（60代女性／広島県）、「明るくて元気なイメージだから」（40代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
子役時代は「まいんちゃん」の愛称で親しまれ、現在は俳優や声優、歌手として幅広く活躍。主演作も多く、2023年公開の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』では、第47回アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。
回答コメントでは「ぶりっ子ではないけど、かわいくて初々しい表情や演技がよく、全体的にかわいい」（40代女性／千葉県）、「子役から成長して、とても綺麗だと思うから」（40代女性／愛知県）、「目がクリっとして白くてかわいいから」（40代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマのかわいいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：今田美桜『あんぱん』／29票2位にランクインしたのは、今田美桜さんです。NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務めています。
今田さんは、アンパンマンの生みの親である漫画家・やなせたかしさんの妻をモデルとした、朝田のぶ役を好演。激動の時代を強く明るく乗り切ったヒロインを、フレッシュに演じています。
回答者からは「博多一の美人というのも納得だから」（40代男性／神奈川県）、「きれいで愛らしい顔をしているから」（60代女性／広島県）、「明るくて元気なイメージだから」（40代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位：福原遥『明日はもっと、いい日になる』／69票1位にランクインしたのは、福原遥さんです。月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）で、新米児童福祉司・夏井翼役を務めています。
子役時代は「まいんちゃん」の愛称で親しまれ、現在は俳優や声優、歌手として幅広く活躍。主演作も多く、2023年公開の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』では、第47回アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。
回答コメントでは「ぶりっ子ではないけど、かわいくて初々しい表情や演技がよく、全体的にかわいい」（40代女性／千葉県）、「子役から成長して、とても綺麗だと思うから」（40代女性／愛知県）、「目がクリっとして白くてかわいいから」（40代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)