「夏に行きたい鳥取県の穴場秘境」ランキング！ 2位「大山滝」、1位は？【2025年調査】
涼を求めて水辺に出かけたくなるこの季節。鳥取県には、夏の疲れを癒やしてくれる秘境スポットが数多く存在しています。
All About ニュース編集部では、2025年7月22〜25日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夏に行きたい中国・四国地方の穴場秘境」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夏に行きたい鳥取県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「マイナスイオンを感じれて気持ちがいい」（30代女性／島根県）、「日本の滝百選に選ばれており口コミの評価も高いから」（40代女性／東京都）、「山奥で涼しく、多角から段々と落ちる滝が迫力あって綺麗だから。吊り橋もこどもたちと渡ると楽しそうだから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「滝が見たいです。マイナスイオンを感じたいです」（30代女性／佐賀県）、「とても澄んだ水だと聞いているので、一度行ってみたいです」（50代女性／群馬県）、「この暑さの中、大きな滝があって比較的涼しいから」（20代女性／鳥取県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
2位：大山滝／64票鳥取県中部に位置する大山滝は、日本の滝百選にも名を連ねる名瀑。二段に流れ落ちる豪快な姿と、吊り橋から眺める絶景が魅力で、登山とともに楽しめる涼やかな穴場スポットです。
回答者からは「マイナスイオンを感じれて気持ちがいい」（30代女性／島根県）、「日本の滝百選に選ばれており口コミの評価も高いから」（40代女性／東京都）、「山奥で涼しく、多角から段々と落ちる滝が迫力あって綺麗だから。吊り橋もこどもたちと渡ると楽しそうだから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：雨滝／72票鳥取市にある雨滝は、「日本の滝百選」にも選定された鳥取県を代表する滝で、落差約40メートルから一気に落ちる水流が迫力満点。周囲の森林と涼風が、夏にぴったりの秘境感を演出します。
回答者からは「滝が見たいです。マイナスイオンを感じたいです」（30代女性／佐賀県）、「とても澄んだ水だと聞いているので、一度行ってみたいです」（50代女性／群馬県）、「この暑さの中、大きな滝があって比較的涼しいから」（20代女性／鳥取県）といった声が集まりました。
