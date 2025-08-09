4人家族でスマホ料金が「月2万円」です。「格安SIM」に変えたら月1万円以内も夢じゃないのでしょうか…？

なぜスマホ代は高くなる？ 大手キャリアの料金体系

大手キャリアのスマホ料金が高くなる理由は、料金プランの複雑さにあります。

大手キャリアのプランでは、データ容量増量や通話し放題など、それぞれのオプションに対するサービスが組み合わさっていて、最適なプランを見つけることが難しくなります。

「それほど通話を利用しないのに、通話し放題のプラス料金を支払っている」といった状況も起こりえるでしょう。

また、必要以上に大容量のプランを契約してしまっているケースもあります。大手キャリアで契約する際に「最初だけ」「あとから変更してもいい」と考えて、大容量プランの契約をしてしまっている場合があります。

あとでプラン変更することを忘れてしまうと、データ通信をそれほど使っていないにもかかわらず、高い料金を払い続けることになってしまうため、注意が必要です。



格安SIMと大手キャリアとの違いを比較

格安SIMは、大手キャリアに比べて料金が安い傾向があります。

格安SIMの料金が安い理由は、docomo・au・softbankといった大手キャリアから通信回線を借りてサービスを提供していることにあります。自社で基地局などの大規模な設備投資をする必要がなく、運営コストを抑えることができるのです。

格安SIMは、料金プランも大手キャリアとは異なりシンプルです。複雑な割引やオプションが少なく、データ容量ごとに分けられた分かりやすい料金設定になっています。

また、オンラインでの契約やサポートを中心としており、実店舗運営にかかる費用を削減しているのも特徴です。

通信速度は、大手キャリアより低下しやすい場面がありますが、料金面でのメリットは大きいといえるでしょう。



スマホの月額料金を具体的にシミュレーション

4人家族のスマホ料金について、具体的なシミュレーションをしてみましょう。

まずは、家族全員の月間データ利用量を把握します。自宅にWi-Fi環境がある場合、家にいる時間が長い方は、データ消費が少ない可能性があります。

例として、格安SIMで以下のようなプラン構成を考えてみます。



・夫:データ通信量10GB（月額1500～2000円）

・妻:データ通信量10GB（月額1500～2000円）

・長男（学生）:データ通信量3GB（月額800～1000円）

・長女（学生）:データ通信量3GB（月額800～1000円）

上記の場合、家族4人分のデータ通信料の合計は、月額4600円～6000円程度です。通話料や必要なオプション料金を加えても、月1万円以内は十分に現実的な目標でしょう。



格安SIMを活用した節約のコツ【3選】

格安SIMを活用してスマホ代を節約する際は、以下の3つのコツを参考にしましょう。



1.現在のスマホをそのまま利用する

2.データ利用量に合ったプランを選ぶ

3.複数の格安SIMを比較する

既存の端末を使って初期費用を抑えたり、家族の状況に合ったプランを比較検討することで、より節約に貢献できる可能性があります。



格安SIMへの乗り換えでスマホ代を節約しよう

家族のスマホ料金は、格安SIMへの乗り換えで大幅に節約できる可能性があります。データ利用量の見直しや複数プランの比較検討をすることで、月1万円以内も十分に実現可能です。賢く格安SIMを活用して、家計のゆとりを手に入れましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー