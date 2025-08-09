相葉雅紀、舞台で起きたハプニング明かす「事件ですね」
【モデルプレス＝2025/08/09】嵐の相葉雅紀が、8日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。舞台で起きたハプニングを明かした。
この日の放送では、リスナーから「ティッシュで顔の汗を拭いたら顔中にティッシュがついてしまい、それに気づかずに電車に乗ってしまった」という内容のハプニングメールが届いた。相葉は「この間やった舞台『グッバイ、レーニン！』、本番の何日目か忘れちゃったけど、いつもはティッシュで拭かないのに、そのときはめちゃくちゃ暑くて。袖にティッシュがあったからパって取って（汗を）拭いて出たんだけど、しばらくせりふをしゃべってたら、白いものがピラピラピラピラついてて…」と告白。「うわぁなんだこれと思って手で取ったらティッシュで。汗でくっついてそのまま垂れてたの」とちぎれたティッシュがついたまま舞台に出てしまったことを明かした。
他の出演者に後で聞くと「取ってあげようかずっと気になってた」と言われたという。他の出演者は、ティッシュを取ることで舞台の流れを止めてしまうということを懸念し、気づかない振りをしていたそうで、相葉は「事件ですね。ありますね、ティッシュは気をつけた方がいいですね」と話していた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
