「今さら気づいても遅いのに…」父を見てあふれた悔し涙｜卵巣がんと私【ママリ】
ある日突然感じた、鋭い腰の痛み。いつもなら整体で軽くなるはずなのに、今回はなかなか治まらず、じわじわと不安が広がっていきます。病院の検査で卵巣がんと診断された苗さんは、治療を開始しますが…。
©tsukimama34
©tsukimama34
体調がよさそうな苗さん！よかったですね。
©tsukimama34
©tsukimama34
久しぶりの父との再会です。
©tsukimama34
©tsukimama34
苗さんに不安がよぎります。
©tsukimama34
©tsukimama34
いつもよりも体調がよく、久しぶりの家族旅行を楽しもうとする苗さん。父親や弟も到着しますが、2人の姿を見た途端、残された時間を考えてしまいます。
親より早くいなくなってしまうかもしれないという悲しさと申し訳なさが混ざり、苗さんは涙…。まずはこの旅行をいいものにしたいですね。
家族で支え合って懸命に生きる
©tsukimama34
©tsukimama34
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）