夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第28回はアリスのドラマー、矢沢透さんです。フロントマンの二人（谷村・堀内）をしっかり支えるリズムの要。その根幹はどこにあるのでしょうか。

【写真を見る】伝説の3人組「アリス」の輝かしいメンバーたち

圧倒的な迫力

アリスのヒット曲「チャンピオン」や「冬の稲妻」といえば、すぐに歌詞が浮かんでくる名曲だが、アレンジ面において、なくてはならないものは何かと訊かれたら、個人的に矢沢透のドラムと答えたい。

躍動感のあるドラマー

あの躍動感のあるドラムビートがないと、「チャンピオン」にも「冬の稲妻」にもならないだろう。谷村新司と堀内孝雄の後ろで、髪を振り乱してドラムを叩いているわけでもないのに、矢沢は圧倒的な迫力で曲全体を支配している気がする。

あの激しさは快感でもある。生まれ変わって音楽をやるなら、ドラマーがいいなと思う。

チンペイこと谷村が亡くなったのは23年10月（享年74）。アリスは、キンちゃんこと矢沢透（76）と、ベーヤンこと堀内孝雄（75）の2人になった。

矢沢には折あるごとにインタビューしている。取材場所の多くは、矢沢自身が1984年から六本木で始めた串焼きの店「阿雅左（あがさ）」だった。

最初は「おふくろメシ」がテーマ。駆け落ち同然で結婚した両親が別居することになり、矢沢と兄は母親の女手ひとつで育てられた。よく作ってもらったのはなすの油炒め。高校時代はこれでごはん4杯、味噌汁6杯食べたこともあった。

「涙と笑いの酒人生」をテーマにした時の写真は、矢沢がカウンターでお猪口を持つ姿だった。ベーヤンは下戸、チンペイはあまり飲まないので、宴会担当はもっぱらキンちゃんだったそうだ。

アート・ブレイキーとの出会い

矢沢がなぜ、ドラムをやるようになったのかを「人生を変えた一曲」というテーマで伺った。

4歳上の兄が高校のブラスバンド部で小太鼓を叩いていた。最初は兄に言われ、いやいや叩き始めたが、兄より小太鼓が好きになっていった。そして、兄が買ってきたジャズのレコードを聴いているうちに、アート・ブレイキーに出会い、そのスイング感にシビレる。ついには「プロのドラマーになる」と決意する。

それからは寝ても覚めてもドラム漬けの日々。そんな矢沢に音楽の神様はチャンスを与える。友人が専門誌「スイングジャーナル」でバンドボーイ募集の広告を見つけ、一緒に面接に出かけた。

すぐにはバンドに参加できないと言う友人に対して、矢沢は「僕は大丈夫」とその場でOKする。しかも、先方が希望していたのがドラマーだった。矢沢は「その瞬間に僕の人生は流れ始めた」と語った。

高校には退学届けを提出。それからは本土返還前の沖縄の米軍キャンプを回る日々。1カ所で5時間、1日に3カ所回り、15時間ドラムを叩いた日もあったそうだ。あの何気に叩いているようで、力強いドラムの音はこうして培われた。

もっとも、この話だけなら何人もいるプロドラマーの一人に過ぎなかったかもしれない。決定的なのはやはり谷村との出会いだ。このことは「その瞬間」というテーマでインタビューしている。

その頃の矢沢は、作曲家でギタリストの惣領泰則が率いるバンドBROWN RICE（ブラウン・ライス）でドラムを叩いていた。その頃、日本のグループが参加するアメリカ横断ツアーの話が持ち上がり、BROWN RICEもオーディションを通った。いくつかのバンドによる一行は羽田空港からアメリカに飛びたったが、その中にフォークグループ、ロック・キャンディーズをやっている谷村がいた。

しかし、ツアーは途中で主催者がトンズラして消滅。

やることがなくなったミュージシャンたちは時間を持て余し、矢沢は谷村と朝から晩まで音楽の話をしたという。その合間、遠く異国の地にいたこともあり、矢沢は同棲していた彼女に国際電話をかけたのだが、電話代に11万円も使ってしまった。財布はスッカラカン。滞在中は1日3食、谷村にハンバーガーを食べさせてもらったという。

「3人でやらないか」

そして仲間とメキシコ、ロサンゼルス、ハワイと移動しているうちに、なぜか2人きりになってしまった。ホテルもずっと一緒。ハワイの海岸で2人で日向ぼっこをして過ごし、ホテルに戻って何気ない会話をしている時に谷村から、「今度東芝からデビューすることになっている」と打ち明けられる。

アリスに誘われたのはその時だった。その時点ではまだ堀内の存在は知らなかったという。

「堀内もいるから、3人で一緒にやらないか」

矢沢が頷く。それがアリス誕生の瞬間だった。

アリスは活動を停止しながら、09年から完全に再始動。谷村の死はそれから14年後。再始動後のアリスはどんなバンドだったのか。矢沢いわく、「アリスは激しい」。

普通ドラムはバンド、曲を盛り上げるのが役割だが、「歌とドラムがギリギリまで闘っている」のだという。闘う気がないなら休む。「闘っても、歌とドラムのバランスがいいと、うるさいと感じないのでしょうね」と矢沢は言う。

矢沢のドラムはバスドラ（大太鼓）とスネア（小太鼓）のバランスがいいといわれる。もちろん、そのベースになっているのは米軍キャンプを回って1日15時間叩いた経験だ。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部