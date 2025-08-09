【気象台】福岡・佐賀・山口・長崎で9日夜のはじめ頃から線状降水帯が発生する恐れ 災害の危険度が急激に高まる可能性
9日午前11時ごろ、福岡管区気象台は大雨と突風に関する気象情報を発表しました。
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込みです。このため九州北部地方では11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。
山口県50ミリ
福岡県50ミリ
佐賀県50ミリ
長崎県50ミリ
大分県50ミリ
熊本県50ミリ
※1時間降水量の目安
△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）
バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる
高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）
△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）
滝のように降る・ゴーゴーと降り続く
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険
9日正午から10日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
山口県250ミリ
福岡県200ミリ
佐賀県200ミリ
長崎県200ミリ
大分県200ミリ
熊本県150ミリ
10日正午から11日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
山口県200ミリ
福岡県150ミリ
佐賀県150ミリ
長崎県200ミリ
大分県 150ミリ
熊本県150ミリ
11日正午から12日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
山口県50ミリ
福岡県80ミリ
佐賀県80ミリ
長崎県150ミリ
大分県50ミリ
熊本県100ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。