9日午前11時ごろ、福岡管区気象台は大雨と突風に関する気象情報を発表しました。



山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込みです。このため九州北部地方では11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。





9日から10日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県50ミリ福岡県50ミリ佐賀県50ミリ長崎県50ミリ大分県50ミリ熊本県50ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険9日正午から10日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県250ミリ福岡県200ミリ佐賀県200ミリ長崎県200ミリ大分県200ミリ熊本県150ミリ10日正午から11日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県200ミリ福岡県150ミリ佐賀県150ミリ長崎県200ミリ大分県 150ミリ熊本県150ミリ11日正午から12日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県50ミリ福岡県80ミリ佐賀県80ミリ長崎県150ミリ大分県50ミリ熊本県100ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。