「上の子ファースト」なぜうまくいかないの？ ママが痛感した理想と現実｜二人育児のキロク#10【ママリ】
上の子の「赤ちゃん返り」についての情報を得ていたマキノさんは、「くうちゃん優先」を心がけていました。さらに、へうくんにつきっきりにならないよう、積極的にお世話を手伝ってもらうようにしていました。ですが、ときにはうまくいかないことも…。
©warabeams
©warabeams
赤ちゃんは、どうしても手がかかるもの。ですが、マキノさんは、上の子「くうちゃん」を優先することを心がけていました。
©warabeams
©warabeams
マキノさんは、意識的にくうちゃんの用事を優先したり、赤ちゃんのお世話に誘ったりと、工夫しながら2人育児を乗り切っています。お手伝いをしてほめられた くうちゃん、誇らしげな表情ですね。
©warabeams
©warabeams
上の子と下の子、どちらもバランスよくお世話をするのは難しいですよね。「上の子優先」や、「一緒に赤ちゃんのお世話をする」ことを心がけていた、マキノさん。マキノさんの努力がうかがえますね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
©warabeams
©warabeams
©warabeams
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）