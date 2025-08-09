東京名所巡り「お土産ステッカー」で観光地の思い出を♪
イエローのカプセルトイブランド「YEL Capsule Collection」より、「東京 お土産ステッカー」が新登場！ お土産にも思い出にもぴったりの、お手軽ステッカーで東京名所巡り気分♪
「YEL Capsule Collection」 は、日本の伝統的なモチーフを活かしたデザインを特徴とした、「観光客が気軽に手に取れる カプセルトイ」。
木札や和柄を取り入れたアイテムなど、日本ならではのデザインを施した商品ラインナップを揃え、 現代まで受け継がれてきた「日本の伝統」を詰め込んだミニチュアグッズを提供するブランドだ。
このたびの新商品は東京 お土産ステッカー」。
都内各地の観光名所に日本らしい筆文字で一筆描かれたステッカーで、名所風景と和風感の両方を楽しめるアイテム。
バリエーションは、上野（パンダ・アメ横・西郷隆盛像）、渋谷（スクランブル交差点）、東京（東京駅）、東京タワー、東京スカイツリー、浅草（雷門・凌雲閣・浅草寺）、新宿（新宿都庁ビル）の全8種類。
1回引くと「JAPAN TOKYO」ステッカーがおまけで付属！ 何かオトクな気分も味わえちゃいます。
2025年8月より順次展開されていくので、旅の思い出づくりや御当地巡り気分を楽しんでみて。
