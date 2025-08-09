◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2025年8月8日 ロサンゼルス）

ドジャース大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に安打を放ち、連続試合安打を7に伸ばした。

この日は通算218勝、3451奪三振で、過去サイ・ヤング賞3度を誇る右腕シャーザーとの対戦。過去3打数無安打だったが、カウント1―1から外角カーブを捉え、中前に運んだ。

大谷は6日のカージナルス戦で「1番・投手兼DH」として先発出場。復帰後8度目の先発マウンドは最長となる4回を投げきり、2安打1失点。打者としては3回の第2打席で10試合ぶりとなる39号本塁打を放ち、日本選手ではイチロー、松井秀喜に次ぐ3人目となるメジャー1000安打を達成した。

この日の試合前に本塁打王を争うフィリーズ・シュワバーが41号を放ち、2本差をつけられた。大谷はこの日一発が出れば3年連続通算4度目の40本塁打到達となるだけに、2戦連発の豪快弾が期待される。

この日はドジャース先発は通算217勝、3010奪三振のカーショー、ブルージェイズ先発は通算218勝、3451奪三振のシャーザーが務める。200勝及び3000奪三振を記録している両ベテランの投げ合いにも注目が集まる。