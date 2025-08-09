長崎は９日、被爆８０年の節目となる「長崎原爆の日」を迎えた。

長崎市松山町の平和公園では長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が営まれ、被爆者や遺族らが犠牲者を追悼した。

〽もう二度と作らないで わたしたち被爆者を あの青い空さえ 悲しみの色

被爆者らでつくる合唱団「ひまわり」は、３年ぶりに式典に出演した。披露したのは、原爆の惨状を繰り返さないという願いを込めた「もう二度と」。牟田満子さん（８９）、囲（かこい）寿子さん（８６）の姉妹は「２人で出るのは最初で最後」と臨んだ。

長崎市西山に生まれ、３世代８人で暮らしていた。長女の満子さんと次女の寿子さんは、上長崎国民学校の４年生と１年生だったあの日、爆心地から約２・５キロの自宅付近で被爆した。

近くの公民館で勉強していた満子さんは、電気がついたような光を見た途端、爆風に襲われた。「防空ずきんをかぶる暇もなかった。ガラスで顔が血だらけになった」と振り返る。

脊髄の病気で寝たきりだった父・喜作さんは布団に守られ、寿子さんも家にいて無事だった。

母・キクエさんは、当時１歳だった四女・洋子さんを連れて、喜作さんの薬を取りに爆心地付近の長崎医科大付属医院へ向かい、犠牲になった。親戚が捜しに行ったが、２人の遺骨は見つからなかった。父の遺（のこ）した日記には「行かせたことを後悔している」と書かれていた。

満子さんらは爆心地方面から西山へ避難してくる人を大勢見た。皮膚がやけただれた人が「水、水」とさまよう光景は脳裏にこびりついている。

母を失い、翌年の１２月には父も亡くなり、戦後の生活は困窮した。いもや麦が主食。「原爆でめちゃくちゃになってしまった」。満子さんは学校に通うのをやめ、祖父母を手伝い、畑を耕した。１６歳で結婚し、農業や会社勤めをして生活をつないだ。一方、寿子さんは中学生になると長崎県佐世保市の親戚宅に預けられた。食堂で１０年ほど働いた後、長崎に戻って結婚し、クリーニング店を営んだ。

あの日から８０年。今は三女も含め３姉妹が古里で寄り添うように暮らす。

満子さんは１０年余り前、友人に誘われて「ひまわり」へ入団した。２０１５年には米国での公演に参加した。被爆８０年に合わせ、式典での合唱が復活することが決まり、寿子さんを誘った。

「二度と被爆者が生まれないようにとの思いを伝えたい」「平和への思いを感じ取ってほしい」と語っていた２人。約３０人のメンバーと、その願いを込めて歌いあげた。