伊東美咲、48歳の近影に反響 撮影現場で“ヘアバンドリレー”「本当顔がタイプ過ぎ」「美しすぎて」
俳優の伊東美咲（48）が9日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開。撮影現場で楽しんだ“夏らしいヘアバンドリレー”の様子を明かし、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「美しい！」ヘアバンドで近影ショットを公開した伊東美咲
伊東は「皆さま暑い日々が続いておりますね。いかがお過ごしでしょうか」と切り出し、「先日の撮影時、メイクルームでは待ち時間に夏らしいヘアバンドリレーを楽しんでみました」と報告。ヘアアイテムは友人からの贈り物が多いといい、「色々なシーンに重宝します」とお気に入りの様子をつづった。
さらに、ヘアメイクの岡野瑞恵氏、スタイリストの大沼こずえ氏といったスタッフの名前を挙げ、「お二人共にハイスペック女子なんです。一緒にいると美意識は勿論のこと人間力も高めてくれる存在です」と信頼を寄せる思いを記した。
投稿にはブランド名「HERMES」や「ALEXANDRE DE PARIS」のハッシュタグも添えられ、爽やかで上品なヘアアクセサリーが際立つショットにファンからは「美咲さん、年取らない」「相変わらずカワイイ顔だね」「本当顔がタイプ過ぎて永遠の憧れ」「ヘアバンド3連発…美しすぎて夏バテも吹き飛びました」などの声が寄せられている。
伊東は俳優・モデルとして活躍後、2009年11月にパチンコメーカー社長の榎本善紀氏と結婚。10年6月27日に長女、15年6月に長男、18年末に次女を出産した。
