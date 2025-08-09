退職金などでまとまった資金を手にした際、そのお金を有効に活用したいと考える人は多いでしょう。使い道はさまざまですが、そのなかでも楽しみながら取り組めるとして注目されているのが「株主優待投資」です。とはいえ、安易に手を出した結果、大きな損失を抱えてしまうことも……。退職金を使って株主優待投資を始めた65歳男性の事例をもとに見ていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

1,300万円、どう使う？…定年後に芽生えた「運用」への興味

堂ノ内彰さん（仮名・65歳）は、神奈川県横浜市で妻と2人暮らし。最近、長年勤め上げた製造業の会社を定年退職し、ようやく「第2の人生」のスタートラインに立ったところです。

勤続40年を超える堂ノ内さんに支給された退職金は、約800万円。それに長年コツコツ貯めてきた500万円を合わせると、手元には1,300万円というまとまった資金があります。年金は夫婦合わせて月22万円。質素ながらも生活には困らない金額です。

とはいえ、堂ノ内さんは心のどこかで「こんな大金、このまま貯金として寝かせておくだけではもったいない」と感じていました。

しかし、いざ「投資」となると腰が引ける堂ノ内さん。株式や投資信託といった言葉は耳にしたことがあるものの、これまで実際にやったことは一度もなし。リスクもあるし、難しそう……。

なにより65歳になって、いまさら勉強を一から始める気力もありません。そんな思いが堂ノ内さんの頭のなかを巡り、結局「投資はやはり自分には向かない」と結論づけていました。

これなら自分にもできそう…「株主優待」に目をつけた堂ノ内さん

ある日の午後、堂ノ内さんがテレビをぼんやり眺めていると、「株主優待で生活するシニア投資家」の特集番組が目に留まりました。

登場していたのは、全国の飲食店やスーパーの優待を活用して、現金をほとんど使わずに暮らしているという男性です。

「生活費の多くを優待でまかなえるんです。QUOカードや食事券が届くたびに、ちょっとした贈り物みたいで楽しいですよ」

この言葉を聞いたとき、堂ノ内さんの目が輝きました。

「これだ……！」

優待銘柄に目星をつけ…投資に期待を膨らませるように

勉強が必要な本格的な投資とは違って、優待なら商品が届くというわかりやすい結果がある。株の知識がなくても、優待目当てであれば自分にも楽しみながら取り組めるかもしれない……。

堂ノ内さんはさっそく、証券会社の口座開設手続きに乗り出しました。

開設手続きの合間には、近所の書店へ足を運び「株主優待特集」と大きく書かれた雑誌を購入。

優待内容は食事券やQUOカードなどの金券から宿泊割引券、施設利用割引券にいたるまで、多岐にわたります。

堂ノ内さんはページをめくりながら「これは家族で行けそうだな」「このQUOカードは日用品に使える」と、目を輝かせながら欲しい優待銘柄に付箋を貼っていきました。

「たとえ株価が多少下がっても、年に1回か2回は優待が届く。生活の足しになるし、多少株価が下がっても無駄にはならないだろう」

そう考えると、これまで抱いていた「投資＝難しい・危ない」という印象も薄れ、むしろ楽しみのほうが勝っていました。

楽しくて仕方がない…いつの間にか膨れ上がっていた投資額

そして、証券口座の開設申請から数日後、堂ノ内さんのもとに「口座開設完了」の通知が届きました。

「よし、始めるか」

雑誌を手に、付箋を貼った銘柄を確認しながら購入を進めます。

選んだのは、食事券や割引券、商品券がもらえる全10銘柄。なかには配当金も受け取れる企業もありました。最初は慎重に買っていた堂ノ内さんでしたが、徐々に銘柄を増やし、最終的な投資額は1,000万円に達します。

最初に届いた優待品には感動し、「お肉が届いた」「QUOカードが使えた」と、生活のなかに楽しみが増えていきました。優待を活用しながら支出を抑え、資産も増えていきます。

1年後、市場が好調だったことから、1年で資産は1,100万円に増加しました。

「投資がこんなに楽しいとは」

堂ノ内さんは、株主優待投資にすっかり魅了されていました。しかし……。

保有株をすべて売却することとなった理由

こうして楽しく優待生活を続けていた堂ノ内さんですが、突然の試練が訪れます。

ある日、アメリカの関税政策をめぐる報道が市場を揺るがし、全体的に株価が下落。堂ノ内さんの資産も800万円まで減少したのです。

「まあまあ……株主優待があるから大丈夫だ」

そう自分に言い聞かせ、しばらく様子を見ることにしました。

ところが1ヵ月後、保有していた大手回転寿司チェーンのK株がストップ安になりました。堂ノ内さんはこの銘柄を1株3,800円で1,000株、およそ380万円分を保有。自宅から数分のところにあるお店で一番お気に入りの銘柄でした。

最初は3,900円前後だった株価が、3,200円まで急落。「さすがにここが底だろう」と思っていた矢先、株価はさらに下がり、2,600円台にまで落ち込みました。

「いったい、なにが起きているんだ……？」

慌ててネットで情報を調べたところ、なんと株主優待の廃止が発表されていたのです。

この銘柄だけで、約120万円の含み損。優待も失われたいま、持ち続ける理由はないと判断し、泣く泣く売却しました。

そして、「他の銘柄も同じように優待が廃止されるのではないか」と不安が膨らんだ結果、堂ノ内さんはすべての保有株を売却。結果として、証券口座の残高は720万円にまで減ってしまったのでした。

人気を集めている「株主優待投資」のリスク

導入企業は20年あまりで「約2.5倍」に

株主優待を目的とした投資、いわゆる「株主優待投資」は、一部の個人投資家のあいだで根強い人気を集めています。株主優待投資とは、企業が株主に対して提供する商品券や自社製品、食事券などの「優待品」を目的として株式を保有する投資スタイルのことです。

実際、日本証券業協会が公表したデータによると、2000年時点で優待制度を導入していた企業は602社でしたが、2024年には1,494社にまで増加しています。

［図表］株主優待実施企業数の推移 出所：日本証券業協会「株主優待の意義に関する研究会報告書（概要）―株主優待の意義について―」

この数字からも、企業側・投資家側の双方にとって、株主優待が1つの文化として定着してきたことがわかります。

しかしその一方で、株主優待投資には注意すべきリスクも存在します。

・株価の下落リスクがある

・優待制度の廃止により、株価が急落することがある

株主優待投資は、たしかに楽しみながら資産形成を目指せる魅力的な手法ですが、「株式投資」である以上、リスクは常につきものです。仕組みや注意点を十分理解したうえで、慎重に投資を検討しましょう。

堂ノ内さんの「その後」

大きな損失を経験した堂ノ内さんは、これまでの投資スタイルを見直そうと、近所のファイナンシャルプランナー（FP）に相談しました。

「優待投資自体は悪くありませんが、生活資金を大きく投じるのは精神的負担も大きくなります」との説明を受け、今後も優待投資を続けたい場合は少額にとどめ、残りは新NISAを活用した積立型の運用に切り替えるよう勧められました。

堂ノ内さんはこれを受け入れ、優待投資の上限を150万円に設定。残る資金は新NISAで投資信託による積立を始めることにしました。

株主優待には特有の楽しみがある一方、あくまで株式投資である以上、価格変動や制度変更への備えが不可欠です。これから株主優待投資を始める方は、まずはそのリスクを理解することから始めましょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP