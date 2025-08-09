「東横インの＋300円で付けられる『ぬいとお泊まりセットプラン』はわかってる感があってとても良い」



【写真】ベッドやぬいぐるみのサイズ感は？ プランの詳細をチェック

Xユーザーのニゴリン@お得に旅を楽しむさん（@Nigorin9）が投稿したコメントが話題を集めています。ホテル「東横INN」で展開中の「ぬいぐるみとのお泊りプラン」を紹介したこの投稿には、専用ガウンを着たぬいぐるみが、ベッド横の半円形ベッドで枕や掛け布団に包まれてくつろぐ様子が写っていました。“推しぬい”がいる投稿主さんにとって、このプランはまさに理想的なサービスだったようです。



この投稿には共感の声が相次ぎ、11万件超の“いいね”を獲得。今回は投稿主さん、そしてプランを手がけた株式会社東横イン（東京都大田区）のマーケティング部・広報担当の菊地さんにお話を伺いました。



「かわいい」を共有できる、特別なプランとの出会い

ーー東横インの「ぬいと一緒にお泊り会プラン」を知ったきっかけを教えてください。



「ホテルや旅館に泊まるのが好きで、日頃からいろいろなWebサイトをチェックしているのですが、そのときに東横インさんのリリース情報が目に留まりました。かわいらしい写真が印象的で、『自分のぬいぐるみを置いたらどうなるかな？』と想像しやすい内容だったのが決め手になりました」



ーーぬいぐるみとのご旅行は、普段から親しんでいるのでしょうか？



「はい、スマホアプリ『なめこ栽培キット』に登場するなめこのぬいぐるみを、旅行に行くときはいつも連れていっています。なめこと一緒に旅をすると、SNSで『あの人の投稿だな』と覚えてもらいやすく感じますし、なにより見た目がかわいくて、つい自慢したくなります（笑）」



ーーご自身の投稿が注目を集めた理由は、どのように感じていますか？



「私にとって東横インは、スタイリッシュなイメージがあります。プランページの画像もとても魅力的で、説明がシンプルでわかりやすかった点も良かったですね。自分のぬいぐるみと一緒に泊まる様子が簡単に想像できたことが、反響の大きさにつながったのではないかと思います」



ーーこのプランは、どんな場面で活用したいと考えていますか？



「イベントへの参加時などに使ってみたいです。たとえば大阪ドームのアイテムと一緒にぬいぐるみを撮影しておけば、『この写真は大阪に行ったときのだ』と後から振り返ることもできて、思い出がより色濃く残るように感じます」



ーーぬいとのお泊りや「推し活」が、もっと広がったらいいなと思うことがあれば教えてください。



「ぬいはサイズがあるので、持ち歩くには少し場所を取るんですが、そのぶん愛着も深くなるんですよね。撮影していると、周囲の人には『？？？』と思われることもあるかもしれませんが、本人にとってはとても大切な存在。だからこそ、あたたかい目で見守っていただけると嬉しいです」



ぬいぐるみとの旅に共感が集まり、リプ欄にもこんな声が並びました。



「わかってるな東横イン」

「めっちゃ良いですね。泊まりたいです」

「これは…いいアイデア！ 泊まりたくなります」

「こんなものがあるのか！！ いつも推し活遠征に東横イン愛用してるからいつか使ってみたい」

「気持ち悪いと思う人もいるかもだけど、これでめっちゃ救われてる人がいるんだよなぁ…。こういうサービスしてるってことだけで、東横インは応援したくなるよ」



注目を集めた東横インの『ぬいと一緒にお泊まり会プラン』。このユニークな企画は、どのようにして生まれたのでしょうか。背景を詳しく知るため、株式会社東横インに取材しました！



ーーこのプランは、どのようにして企画されたのでしょうか。



「東横イン社内の若年層が集まり、Z世代など若年層に向けた施策を考える『Z世代プロジェクト』内で、“推し活”を応援できる取り組みを模索していたんです。私自身も、アクリルスタンドやぬいぐるみを旅先に連れていく推し活をしていたので、東横INNにペットと泊まれるプランがあるなら、ぬいぐるみにも同じようなサービスがあってもいいのでは？と感じたことがきっかけです。



また、ベッド横のスペースをステージのように活用して、ぬいなど“推し”のアイテムを並べて撮影しているお客様もいらっしゃったので、そういった楽しみ方をもっと応援できればという想いもありました。枕や布団、ガウンは、実際に東横INNで使用しているリネン業者・ガウン業者にぬいサイズでの制作を依頼し、細部にまでこだわっています」



ーー実際の運用はいつから始まり、なぜ大阪ドーム前からの導入だったのでしょうか？



「東横INN大阪ドーム前は、もともと推し活でのご利用が多かったため、まずはそこからテスト的にスタートしました」



ーースタート後、どんな反響がありましたか？



「予想を上回る反響がありました。利用方法に関するお問い合わせのほか、実際にご利用いただいたお客様から『このサービスはここだけなんですか？』『ぜひ他の店舗でも展開してほしい』といった声も多く届いています」



ーーこのプランを通して、お客様にどんな時間を提供したいと考えていますか。



「お客さまには、東横INNの“安定・安心価格”で、推しのぬいぐるみやアクリルスタンドとの特別な旅の時間を楽しんでいただければ何よりです」



ーー今後、他の店舗への展開も検討されていますか？



「現在は1店舗での試験運用ですが、想定以上の反響を受けて、今後の販売状況を見ながら拡大していきたいと考えています」



“ぬいとの旅”という新しい体験が、ますます広がっていくかもしれません。あなたの「好き」を連れて、次の旅先をちょっと特別なものにしてみませんか？



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）