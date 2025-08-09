京都の人気サンドイッチ屋の「カツカレーライスサンド」を食レポ！ ご飯が詰まったインパクト抜群の絶品サンドへ「看板に偽りなし」「食べてみたい」の反響
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『創業52年のサンドイッチ屋さんが作る珍メニュー』というテイクアウト姉妹さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
ご飯とパンをカレーがキッチリまとめてくれています。
京都のグルメ情報を発信している投稿者のテイクアウト姉妹さん。烏丸御池駅にほど近いサンドイッチ屋さんを目指します。お目当てはカレーライスが入っているサンドイッチです。
烏丸御池から240ｍ。創業52年の手作りサンドイッチのお店タナカさんに着きました。メディアにも取り上げられる有名店だとか。
テイクアウトがメインですがイートインも出来るというタナカさん。営業日時が完全に地元向けです。
貼り紙によるとカレーはすごく辛口とのこと。辛いものが得意でないテイクアウト姉妹さんはちょっぴり心配に。
店内に入ると色とりどりのサンドイッチが迎えてくれました。種類が様々で見ているだけでも楽しいです。そしてとても食べたくなります。
こちらのフルーツがぎっしり入ったサンドイッチが人気とのこと。手前だけでなく、奥までフルーツが入っているそうです。
テイクアウトして、京都市役所前の広場でいただきます。
こちらが食べたかったという「カツカレーライスサンド」480円です。カツも大きいですが、ご飯がしっかり詰まっていてインパクト抜群。「いざ食べようとすると圧が凄い」とテイクアウト姉妹さん。視聴者からは「マジでライス挟まっとる…」「ここまで名前通りだと笑ってしまう」「看板に偽りなし！」などのコメントが寄せられました。
食べてみたテイクアウト姉妹さんは「珍食バンザイ！」の反応。しっかりカレーを感じられ、かつ美味しいのだとか。カレーはかなり辛口だけど適量なので、辛さに強くなくても美味しく楽しめるのだそうです。
トンカツがしっかり奥まであるのも嬉しい。サンドイッチはここにお店の心が表れるとテイクアウト姉妹さん。
また、ライスは不思議とパンに合うとか合わないとかが気にならないとのこと。違和感なくまとまっているのだそうです。
美味しい、珍しい、楽しい、量有りと、大満足のサンドイッチ。お店の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。動画内では、他にもテイクアウト姉妹さんお好みの珍食や珍スイーツのお店情報がさらりと詳細されています。
視聴者のコメント
・見た目からして本当に美味しそう
・良心的なボリュームとお値段してる
・食べてみたいな
・ここまで名前通りだと笑ってしまう
・これ以上のインパクトあるサンドあるのだろうか
・このへんに宿とって行ってみるか
・レポートありがとう!支社の近くみたいなので行けたら行く!