午前11時0分、下関地方気象台は大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報を発表しました。



山口県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



［気象概況］

九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込みです。このため、山口県では9日夕方から11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。





［雨の予想］9日から10日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、西部 50ミリ中部 50ミリ東部 50ミリ北部 50ミリ9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、西部 250ミリ中部 250ミリ東部 200ミリ北部 250ミリその後、10日12時から11日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、西部 200ミリ中部 200ミリ東部 150ミリ北部 200ミリその後、11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、西部 50ミリ中部 50ミリ東部 50ミリ北部 50ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。［補足事項］今後発表する警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。