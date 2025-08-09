フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーと、大学時代の共通の友人とのランチを報告した。

「けいちゃんベビちゃんとの初対面 青学の共通の友人と3人で会いました」とつづり、同じ青学出身のテレビ朝日の久冨慶子アナウンサーらとのショットを披露した。

「お互いにどこかぼけているのは元々なのか?産後だからなのか?謎は深まるばかりでしたが、笑いの絶えない時間はとても幸せでした」とつづった。

「学生の頃からずっと縁のある友人…なにか運命的なものを感じちゃいます」と新井アナ。「ランチのお店が近かったので またもあの場所で、手作りTimeもすこし楽しめました〜 時間が足りなかった 立ちながら真剣にひたすらビーズを通すけいちゃん、シュールだったなー」と記した。

新井アナは2023年4月に一般男性と結婚し、同年10月に第1子を出産。今年4月に第2子出産を報告し、7月に仕事復帰した。

久冨アナは2018年1月にプロサッカー選手の大津祐樹氏（同時、J１横浜に所属）と結婚。21年2月に第1子長男、先月4日に第2子次男を出産している。