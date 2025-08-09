タレントのGENKING.（40）が、美しいスタイル際立つ水着ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「こんな水着が似合う40歳は私だけ」GENKING.の水着姿（複数カット）

2017年5月に性別適合手術を受け、戸籍の性別が女性となったGENKING.。

2025年8月4日に更新したInstagramのストーリーズでは、「今年の夏もやっぱりVEGAS。とりあえず水着はド派手しか持ってきてない」と、プールサイドに腰掛けてポーズを決める写真を公開。

翌日には、「こんな水着が似合う40歳は間違いなく日本で私だけ。10代から爆イケだった私は40歳も爆イケです」と、スタイル際立つカラフルな水着姿も披露していた。

8日の投稿では、「また派手めに爆アゲてきちゃったわ。てか見て!? エクステ自分でつけたんだけど、え、天才？可愛すぎて惚れた（自分に）。もはや何でもできちゃう私はセルフ美容職人。誰にも頼らず盛れる私、天才」とつづり、水着ショットを複数枚アップしている。

この投稿に、ファンからは「バービー人形だ！」「天才すぎます。もう〜何してもかわいい」「最高で最強です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）