高い空に浮かぶ入道雲、夕立にあわてて走る子どもたち、夏祭りの金魚すくい、友と行った花火大会や海、網をもって山に分け入った虫取り、祖母の家で食べた冷えたスイカ。異常な暑さが続く日本の夏から消えてしまったものが、どれだけあるのだろうか。

わすれかけていた少年少女の夏の日、それを思い出したい時にぴったりな日本の夏映画3本をご紹介しよう。いまや誰もが知る役者に成長した女優3人が、デビュー間もないころに出演した名作ばかりである。【稲森浩介/映画解説者】

【レア写真】宮沢りえ18歳の「サンタフェ」時代から「和服」まで…美しすぎる変化の過程

少女から大人へ、奥菜恵の輝き

〇「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」（1993年、劇場公開は95年）

昨年急逝した中山美穂の代表作「Love Letter」（1995年）が先ごろリバイバル公開された。監督はこれが長編第1作の岩井俊二。その前に、岩井が「俊英現れる」と大きく注目された作品が「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」だ。

2019年12月、劇場アニメ「ぼくらの7日間戦争」の初日舞台挨拶に登壇した宮沢りえ

元はフジテレビのドラマシリーズ「if もしも」の一篇として93年に放送されたものだが、ドラマ作品では初の映画監督協会新人賞を受賞するほどの評価を得、95年に劇場公開された。

両親の離婚に伴い夏休みに転校することになった、なずな（奥菜恵）。小学校の同級生、典道と祐介はなずなのことが好きだったが転校することは知らない。花火大会の当日、二人は「打ち上げ花火は横から見ると丸いのか平べったいのか」を確かめようと、友達と灯台に行く約束をした。同時になずなからプール競泳で勝った方と花火大会に行くと言われて……。

テーマが「if もしも」のこの作品は、3人が経験する2つの異なったストーリーが展開され、ラストも全く違うものとなっている。しかし、この作品の魅力は画面に溢れる叙情性だ。

プール脇に寝そべったなずなの首に蟻がはっていて、「取って」というなずなにどきまぎしたり、「2人で駆け落ちしよう、私が養ってあげる」と言われ、なんと返事していいかわからない困惑した典道の表情。そう、この年代は圧倒的に少女が大人だった。少年たちは好きな女の子の悪口をわざと言い、男同士の約束を優先させて悪ぶって見せるただの子供だったのだ。彼らがいとおしく感じるエピソードが積み重なっている。

少女の不安な心と大人になりかかる姿

叙情性を際立たせているのが、なずなを演じた奥菜恵だろう。放送の前年にデビューした奥菜は撮影時に13歳。美少女ぶりで大きく注目されたが、その伸びやかな演技が強い印象を残す。

特にラストシーン。典道となずなは夜のプール場に入り込む。服を着たままプールに入ると、カメラが水面からなずなの横顔を捉え、彼女は水をすくい顔に激しく当てる。両親の離婚、友との別れなど、少女の不安な心と大人になりかかる姿の一瞬を捉えて美しい。

放送された93年は、サッカー日本代表が初のワールドカップ出場を逃した「ドーハの悲劇」があった年で、日本中が一喜一憂していたころだ。少年たちが灯台へ行く道すがら「オーレ、オレオレオレ」と歌うのは、試合の応援歌。「スタンド・バイ・ミー」（1986年）をも思い起こさせるこのシーンはとても懐かしい。

2017年にはアニメ版が制作されて話題になった。実写版と違い中学生たちが主人公で、ストーリーもSF的要素を取り入れて「if」が何度も繰り返される。興味のある方にはこちらもおすすめだ。

宮沢りえが15歳で演じた大人たちとの「戦争」

〇「ぼくらの七日間戦争」（1988年）

ある夏の日、厳しい管理や校則に反発した青葉中学1年A組の男子生徒8人は、反旗をひるがえし町はずれの廃工場に立てこもった。この反乱に慌てた教師や親は何とか連れ戻そうとするが、彼らは断固として抵抗する。学級委員の中山ゆかり（宮沢りえ）たち3人の女子生徒も、彼らに共感し一緒に立てこもることになった。そして工場に放置されていた戦車や廃材を使って大人たちと「戦争」を開始する。

「戦争」というと物騒な感じがするが、生徒たちは廃工場内でスケボー、ローラスケート（当時光GENJIが大人気だった）に興じる。また料理を作ったり、恋のさや当てが始まったりと、まるで夏合宿やキャンプのような楽しさに溢れている。

生徒から信頼されている英語教師が賀来千香子。TBSドラマ「男女7人夏物語」（1986年）などで人気を集めていたころだが、その際立つ美しさは注目の一つ。同僚の教師、八代謙一を演じた佐野史郎とはこの三年後、「冬彦さん」が流行語にもなったTBSドラマ「ずっとあなたが好きだった」（1992年）で夫婦役を演じている。

トリュフォーの「大人は判ってくれない」（1959年）から続く、子供が社会や大人の論理に抵抗するという古典的テーマだが、映像から清新な風を感じるのは当時15歳の宮沢りえの存在だろう。

女優として生きていくきっかけとなった作品

宮沢りえは11歳でデビューした後、87年にCM「三井のリハウス」の初代リハウスガールとして一躍注目を浴びた（現在流れている同CMでは母親役として出演。14歳だった当時の映像も映される）。翌88年に本作の主役に抜擢され、俳優デビューをした。

「ぼくらの七日間戦争」では、映画初出演と思えないはつらつと奔放さを感じるが、宮沢は2019年のアニメ版舞台挨拶で「演技に劣等感があって最初はとてもいやだった」と語っている。しかし、「スタッフの人たちのエネルギーに押されて、できないと思っていたことができるようになり、演じる奇跡を感じた」。彼女が女優として生きていくきっかけとなった作品だったのだ。

昭和の最後の年にスタートした彼女の女優人生。その後、テレビドラマで多くの主役を務めていた人気絶頂の時、写真集『Santa Fe』（1991年）で社会現象を起こす。翌年には貴乃花光司と婚約発表をし「世紀のカップル」と言われたが、2か月で解消してしまう。

それでも宮沢の女優人生は揺るがなかった。「たそがれ清兵衛」（2002年）では多くの主演女優賞を受賞し、その後も「父と暮せば」（2004年）、「紙の月」（2014年）、「湯を沸かすほどの熱い愛」（2016年）など、いずれもその演技に高い評価を得た作品への出演が続いている。

15歳の宮沢りえの突き抜けた演技を見て、あのころ自分もこんなことが出来たらと創造するのも楽しいのではないだろうか。

夏帆のおさげ髪とセーラー服にときめく

〇「天然コケッコー」（2007年）

生徒が小中学校で6人しかいない田舎町の木造校舎の分校。そこに通う右田そよ（夏帆）は中学2年生だ。ある日、東京から同学年の大沢広海（岡田将生）が転校してくる。どこか屈折した態度の広海に最初は距離を置くそよだったが、海水浴での出来事から恋心を抱くようになる。やがて2人は高校進学をむかえるが、広海は東京に戻りたいと考えていた。

島根県浜田市が舞台。青く広がる空やどこまでも広がる緑の田んぼ、鶏の鳴き声、子供だけでいく海水浴、夏祭り。ここには夏の風景や出来事がすべて詰め込まれている。何か大きなことが起きることもない話なのに、画面の中に自分が入り込んで田舎の自然に溶け込んだような気になってしまう作品だ。

そよの家は両親と祖父母、弟の6人家族。どこにでもある家族風景が心地よい。村に一軒だけの理容室や雑貨屋、郵便局。そこで働く人たちとの交流風景にもなごんでしまう。

そよは自分のことを「わし」と呼び、「〜じゃろうか？」「〜じゃけ」といったしゃべり方をする。おさげ髪でセーラー服を着た彼女の方言を聞くと、「日本はこんなに素朴だったんだなと」とても温かい気持ちになる。

演技派女優として見事に開花

主演の夏帆は、小学生からモデルとして活躍。宮沢りえ同様リハウスガールを務め、映画初出演は2006年だった。翌年15歳で本作の主演を果たす。この作品で日本アカデミー賞の新人俳優賞をはじめ、多くの賞を受賞、一躍映画界から注目される。

その後も4姉妹の3女を演じた「海街diary」で日本アカデミー賞の助演女優賞を受賞するなど、演技派女優として見事に才能を開花させていった。

相手役の岡田将生は、両親の離婚によって母親の地元の中学校に転校した少年の複雑さを好演している。本作の翌年から「ホノカアボーイ」（2009年）などで立て続けに主役を務め、各新人賞を受賞した。そして、いまや実直な好青年から酷薄なワルまで幅広い役をこなし、多くの監督が起用したいと希望する役者となった。

監督は山下敦弘。「リンダ リンダ リンダ」（2005年）では、女子高生バンドが文化祭でTHE BLUE HEARTSの曲を演奏するまでの紆余曲折の日々を描いている。中学生や高校生の心理を捉えるのがうまい監督だ。

地方の木造校舎に通う7人の生徒たち。そこに自分を投影して夏の日を楽しむのも一興ではないだろうか。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部