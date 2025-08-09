全国で最高気温が35℃を超える猛暑日が続いている。さらに、今年6月から職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されたこともあり、夏恒例の「猛暑対策展」は過去最多の119社が出展。最新アイテムが一堂に会した。

【実際の写真】「リュックで背中が汗だく」を解消⁉ 通勤時の暑さ対策アイテムとは？

「リュックで背中が汗だく」を解消!?

工事現場作業員だけでなく一般にも普及し始めたファン付きジャケットの新商品を各社が発表する中、異彩を放っていたのが「コンバーチブルファンリュック」（税込2万680円）だ。

底部に取り付けたファンの風を背中とうなじに送ることで、背中が汗だくになってしまいがちなリュックの悩みを解決した。夏が終われば、ファンを取り外して通常のリュックとして使用できる。

最新アイテムがずらり

こちらも通勤時の暑さ対策になりそうなネッククーラーの新商品「ウェアラブル・エアコン」（税込6万6000円）は、頸動脈を3カ所同時に冷やすことで体温を下げられるという。水冷式で急速冷却が可能な上、外気温が35℃なら15℃の冷たさを最長7時間持続できる。しかも暖房機能もあり、冬場にはネックウォーマーとなる。

ゴルフ場でも暑さ対策

灼熱のゴルフ場を涼しく楽しめるのは、コンフォートカート「ソレイユ」（導入コスト約100万円）。天井から最強で5℃の冷風が吹き出し、火照った体をクールダウンできる。寒い冬にはシートヒーターを稼働させればポカポカ。夏でも冬でも快適なラウンドを楽しめるという。

冬でも使える暑さ対策商品が多数出展されたのは、プラスアルファの付加価値で勝負ということか。

一方、デモンストレーションの工夫で勝負したのは、スポーツ用品メーカー大手のミズノ。ソール側面の8つの通気口が靴内部の熱気を逃す機能をドライアイスの煙で表現していた。おしゃれなスニーカーのようだが、「オールマイティ VH 51L BOA」（税込1万6280円）という作業靴なのだという。

上昇し続ける気温以上に、猛暑商戦も熱い。

撮影・福田正紀

「週刊新潮」2025年8月7日号 掲載