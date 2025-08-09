第1回【不朽の名曲の誕生前 丸井でギターを買い、ラジオで歌って“修業”した丸山圭子の原点】のつづき

丸山圭子（71）がキングレコードに移籍して最初に出した1976年のアルバム「黄昏めもりい」には、「どうぞこのまま」が収録されている。アルバム発売から4カ月後の7月5日にシングルカットされた楽曲だが、当初はアルバム収録が見送られそうになったという。丸山自身が「絶対に入れてください」と懇願して収録にこぎつけ、それが後の大ヒットにつながった。

＊＊＊

テイク35でようやく完成した名曲

「どうぞこのまま」はアルバムのレコーディング中に生まれた楽曲だった。だが、ボサノバ調の曲はアルバムの他の楽曲と雰囲気が異なっていたため、キングレコードのプロデューサーはアルバムに収めることに難色を示した。

「『次のアルバムにしたら？』といわれました。でも『絶対に入れてください』『聴いてもらいたい』と言いました。シングルにするつもりだったわけではないですが、どうしてもたくさんの人に聴いてもらいたいという熱い気持ちがありました。作っているときも、ものすごい短い時間で思いが凝縮してできた曲で、自分に“降ってきた”感じがありました」

たしかに、フォークや、後にシティポップと呼ばれるような曲が混在するアルバムの中で、この曲は確かに異質ではある。子どもの頃から「ラ・バンバ」や「イパネマの娘」などラテン系の音楽に親しんできた素地があったからこそ、浮かんできたのかもしれない。ただし歌入れは難航し、35回のテイクを要した。

「もう難しすぎて。自分の曲を書くときはあんまり歌入れのことを考えないで、すぐにハードルを上げちゃうものだから（苦笑）。こういうふうに歌いたいという理想はあるんですが、それに歌唱力が追いついていなかったというか……。もうダメだと諦めかけていた最後のテイクでようやくOKが出たんです。もともとラテンのボサノバは難しいところもあるし、多分、最初は堅い感じで歌っていたんでしょうね」

多くのアーティストがカバー

結果的に、シングルカットされた「どうぞこのまま」は80万枚を超える大ヒットとなる。多くのアーティストにもカバーされた。高田みづえの「あの日に帰りたい」（1983年）、香坂みゆきの「Cantos 1」（1991年）、研ナオコ「Ago あの頃へラブレター」（1993年）、松山千春「再生」（2006年）、岩崎宏美「Dear Friends III」（同）、八代亜紀「激唱−流行歌IV」（2017年）、由紀さおり「カバーBOX70」（2021年）、林部智史「カタリベ〜愛のエクラン」（2024年）といったカバーアルバムなどで取り上げられたほか、シングルとしては1991年に川越美和が、2012年にはジュディ・オングがカバーしている。

「カバーされるのはめちゃめちゃ嬉しいんです。私はもともと本が好きなんですが、本って読み終えても何年か経って読み返したり、ずっと長く自分に影響したりしてきますよね。音楽もそういうスタンダードのようにして、時を経ても変わらずに聴いてもらいたいなと思っていたら、デビュー初期の曲がそうなってくれたんです」

音楽を教えること

1984年以降は、子育てなどもあり、歌手活動をしばらく休止していた。1993年に次男を産んだ後に離婚してからは、子育てと仕事の両立を考え、音楽を教える仕事もした。

「本当は歌をやりたかったけれど、全国を飛び回るような仕事はできない。定時で帰れるような仕事をしたいと考えていた頃、ギターの鳥山雄司さんらが講師を務める『ヒューマンミュージックカレッジ』という音楽学校に誘われて、シンガーソングライターとボイストレーニングの講師をすることになりました」

当時の教え子には、映画「THE FIRST SLAM DUNK」の宮城リョータ役や、ウルトラマンレグロスの声優を務めた仲村宗悟がいる。校長からは「丸山さんがこんなに教えることに向いているとは思わなかった」と感心されたという。

「両親が教師だったので、その血なんでしょうかね。誰かが成長していくのを見ているのが好きなんです。もし音楽の道に進まなかったら、教育学部に進学して先生になっていたと思います」

ヒューマンミュージックカレッジに続き、ロック＆ポップスコースが新設された洗足学園音楽大学の客員教授も務めた。近年のライブでは、教え子とともにステージに上がることも多いそうだ。

作るエネルギーが溜まっていく

「私はソングライター気質なんだと思います。メッセージや気持ちをその時代時代に合わせて、自宅で作っていくんです。作るためのエネルギーが自然に貯まるんです。『ラヴ・イズ・オーヴァー』の伊藤薫には、〆切も何もない状況で作れるのはすごいって言われますけどね（笑）」

以前はライブというと緊張ばかりが先立ったが、ここに来てようやく楽しむ心の余裕が出てきたという。

「歌うことは、生きているって感じがして、とても幸せ。かつてはプレッシャーを感じたり、期待に応えないとと肩肘張っていたけれど、今はすごく自然体です。だから年齢を重ねるのも悪くないな、と。時が経つことで言葉の重みも変わってきていますよね。同じ歌を歌っても、昔より感動していただいたり、より伝わったり」

聴く人の反応をきちんと感じられるような会場で、その空間・時間を楽しむライブを続ける。ピアノ1本でのライブから、さまざまなアーティストとのジョイントコンサートなども行う。自らの声質を活かしたカバー曲なども含め、精力的に歌い続けている。

「やっぱり『どうぞこのまま』は大切な曲です。あまりにも代表曲になってしまったので、他の曲を聴いてほしいなと思う時期もありましたけれどね（笑）。最近では『黄昏めもりい』に入っていた『夕焼け人形』がラジオで取り上げられたりもしていますし、さまざまなライブでいろんな曲を歌っていきたいですね。そしてこの秋に、古巣のエレックレコードから新しいアルバム『彩色兼美』を発売します。10曲全て書き下ろしです。私たちが『3Generations』と呼んでいる、20代ピアニストの穴水佑輔、40代ベーシストのサトウレイ、そして古希をすぎた私の3人でレコ発ライブをやっていきます。世代の違う3人が生み出す音楽の化学反応をお楽しみ下さい！」

【レコ発ライブ】

10月25日（土） 東京・赤坂ストラドホール

11月8日（土） 大阪・Sope Opera Classics

11月15日（土）京都・Rag

11月16日（日）名古屋・モナペトロ

＊＊＊

