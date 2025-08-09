ボサノバ調でアンニュイなニュアンスをまとった1976年のヒット曲「どうぞこのまま」で知られる丸山圭子（71）。18歳でデビューしてからこの曲が発売されるまでには3年半の月日があった。ラジオ番組で毎日のように自作曲を発表するという“修行”を経て、あの名曲は生まれたという。

（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真9枚】高校時代は女子3人でバンドを結成… 貴重写真で丸山圭子の音楽人生を振り返る

歌うことは音楽の基本

3歳からピアノを始めた。2歳上の姉が習っていたのを見て「私もやりたい」と両親にせがんだ。最初の先生は優しかったが、小学3年でついた芸大出身の先生は厳しく、怖かった。

「レッスン中はおろか、待っている間も一言もしゃべれないし、背筋は伸ばしてなきゃいけない。緊張感がものすごくて。でもいい先生で『ピアノを弾きながらメロディを歌ってごらん、音楽のメリハリや気持ちの入れ方には歌うのが一番分かるから』と教えてくれた。みんなの前で歌わなきゃならず、子ども心に恥ずかしかったですが、今思えば、音楽の基本をしっかり教えてくださいました。どんな楽器の演奏者も、歌うことが基本だと私も思っています」

ラジオ「キョーリンヘルスフォーク・圭子のソネット」を担当していた頃

リズム感を大切にする教え方は、のちに作曲をするようになってからも大いに役立った。音楽面ではピアノのほかポップスも大好きで、厳しかった父が外出している際を見計らっては、「ザ・ヒットパレード」や「アンディ・ウィリアムズ・ショー」などを姉とともに楽しんだ。

「そうした番組で、オズモンド・ブラザーズにも憧れました。当時はアメリカの音楽に触れる機会もそうそうなかったので、ヒットソングを一通り聞いて覚えていった感じですね」

丸井でギターを買い、バンドを結成

中学に入るとフォークソングに惹かれ、「ギターをやりたいな」と考えるように。高校入学後には女子3人でバンド「サンデースプリング」を結成し、ギターを買いに出かけた。

「最初は、高校のクラブの備品を借りていたんですが、自分の楽器が欲しくなってマルイで買いました。どうやって月賦を組んだか覚えてないんですけど、その日にモーリスのギターを持って帰りました。父が高1で亡くなっていて、母からは学費も含めて『自分でやりくりしなさい』と毎月一定額のお金をもらっていたんで、それで払ったんでしょうね（笑）」

通っていたのは埼玉県・浦和の名門女子校、浦和第一女子高校。文化祭の「一女祭」には今でも毎年1万人以上が訪れることで知られるが、丸山はその舞台でフォークグループ「五つの赤い風船」のコピーや、「赤い鳥」が歌っていた「竹田の子守唄」などを披露した。

「当時の一女祭は2万人ぐらい集まったかな。だからやりがいはバリバリにありました。広い階段教室で歌いましたね」

作詞作曲も始める

同じ頃に曲もいくつか作り始めた。後にデビュー曲となる「心の中の」も含まれていたが、全く自信が持てなかったという。

「『心の中の』も自分ではダメだと思っていました。こんな歌じゃなあという思いがあって、人前では歌っていなかったんです」

「心の中の」のようなリズムのある曲はギターで、一方、バラードなどはピアノで作っていた。高校3年のときにニッポン放送主催の「VIVA唄の市」に出場した際にはピアノで「しまふくろうの森」を作った。目立ちたいという気持ちから、メッセージ性の強い絵本を読んだときのインスピレーションから完成させたのだという。

「埼玉県予選の日は大雪だったんです。予選は通過できましたが、シマフクロウの生息地は北海道なので、雪の日に合っていたかもしれません。それに会場の埼玉会館には同級生が詰め掛けていたので、会場票を入れてくれるようにお願いしましたからね（笑）」

「私の歌でお金がもらえる！」

その後、神田共立講堂で行われた本選でも入賞を果たした。

「緊張で声が震えていたし、周りは何年もバンドをやっていたような人も多かったから、だめだと思っていたんですが、逆に無欲だったのが良かったのかも。入賞なんて全く頭になくてびっくりしました」

プロを目指すつもりすらなかったが、自然な流れのようにレコード会社から声がかかった。ソニーとエレックレコードの2社である。吉田拓郎や泉谷しげる、フォークデュオの古井戸やケメ（佐藤公彦）らが所属した後者を選んだ。

オーディション合格後には、シンガーソングライター・ケメの前座で歌うよう言われた。

「当時のケメは郷ひろみさんと人気を二分するようなアイドルシンガーソングライターでした。1,000人クラスの聴衆を前に前座で歌いましたが、自分は全然だめだなあって思っていました。ただ、その前に銀座のコアビルで歌い、初めてギャラをもらいました。3,000円でした。私の歌でお金がもらえるんだ、と嬉しかったですね。歌えばお客さんがその場で反応してくれるので嬉しいし、やりがいがあって、自分の性格にも合っていました」

アルバム用の曲作りも始めた。マルチトラックはまだ8チャンネルしかない時代だったが、ジャズの大御所・澤田駿吾によるストリングスやブラスのアレンジも贅沢に使い、「しまふくろうの森」をはじめとする楽曲が形になっていった。素晴らしいアレンジに興奮したという。

やがてケメが脱退したバンド「ピピ＆コット」にボーカルとして加入し、人気テレビ番組の「ぎんざNOW！」（TBSテレビ系）や「ヤング・インパルス」（TVK）などにも出演。全国各地を訪れて歌う日々が続いた。個人では、ラジオ関東（現・ラジオ日本）の「キョーリンヘルスフォーク・圭子のソネット」という10分の帯番組を担当。月曜から金曜まで、自身の曲を流しながら喋る2年半が続いた。

「番組でかける曲はオリジナルでいいと言われたんです。最初の3カ月は喋りが下手なので降板させられそうになりましたが、構成作家をつけてもらって、私を育てながら番組を作ってくれていたんです。今では考えられないような恵まれた環境でした」

ラジオでかけるために曲もどんどん作った。その中で特に人気を集めた曲は、後に移籍したキングレコードで出した最初のアルバム「黄昏めもりい」に収録された。

「エレックレコードのスタジオでしょっちゅう録音しては、それをラジオで流していました。アーティストルームもあったので、ギターを弾きながら廊下を歩いていたCharに『ちょっと弾いてくれる？』なんてお願いしたりして。『ラヴ・イズ・オーヴァー』を作ることになる伊藤薫も仲良しで、曲を聞かせ合ったり。『シュガー・ベイブ』時代の山下達郎さんもいて、『黄昏めもりい』のときにはコーラスを3曲お願いしました」

綺羅星のごときアーティストが集っていた環境で、ピピ＆コットの解散後にはキングレコードに移籍。1976年に、いよいよあの名曲が生まれることになる。

＊＊＊

プロとしての第一歩を踏み出した後、力を蓄えていった丸山。第2回【危うく未収録になりそうだった名曲…80万枚超ヒット「どうぞこのまま」 丸山圭子が貫いた“これは絶対”の想い】では、名曲「どうぞこのまま」の誕生秘話などを語っている。

デイリー新潮編集部